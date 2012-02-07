به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی در دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های زاهدان اظهار داشت: بسیار اسباب امیدواری است که نسل جوان دانشجوی ما نسلی باشد که با حضرت بقیة الله الاعظم آشنا باشند و مسیر آنها مسیر تحقق اهداف ایشان باشد.



وی با بیان اینکه چنین افرادی مشمول فضایل و ثواب‌ها و درجات عالیه‌ای هستند، تصریح کرد: حضرت امام سجاد(ع) می‌فرمایند کسانی که در غیبت امام زمان(عج) دین خودشان را نگه می‌دارند و قائل به وجود مبارک ایشانند و در ایمانشان ثابت قدم هستند، اینها از اشخاص هر دوره و زمانی افضل و برترند. به این خاطر که خداوند متعال به اینها عقل‌ و بینشی عطا فرموده است که غیبت، نزد آنها مانند حضور است و آنها را در مقام و منزلت کسانی قرار داده است که پیش روی پیغمبر و در جبهه اسلام با شمشیر جهاد می‌کردند.



این مرجع تقلید اضافه کرد: کسانی که در زمان غیبت حضرت حجت(عج) بر ایمان خودشان ثابت قدم هستند و هویت اسلامی و شخصیت دینی خودشان را حفظ می‌کنند، اهل اخلاص واقعی و شیعیان راستین و اهل عمل هستند.



وی گفت: اینها کسانی‌اند که مردم را به دین خدا دعوت می‌کنند؛ احکام خدا را برای مردم بیان می‌دارند، و خودشان و دیگران را به تمسک به معارف اهل بیت خصوص حضرت ولی عصر(عج) دعوت می‌کنند و می‌دانند که امروز هر کسی آن حضرت را نشناسد و از دنیا برود، بر حسب روایت مسلم بین الفریقین به مرگ جاهلیت مرده است.



وی با اشاره به روایتی از پیامبر اسلام اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند «طُوبَى‏ لِلصَّابِرِینَ‏ فِی غَیْبَتِهِ طُوبَى لِلْمُتَّقِینَ عَلَى مَحَبّتِه». این چه سری بوده است که حضرت رسول(ص) این طور شیعیان آخر زمان و مسلمان‌های پایدار و با استقامت در دین را تشویق می‌کنند و مقامات و درجات والایی را برای اینها بیان می‌کنند. می‌فرمایند: خوشا به حال آنهایی که در غیبت امام زمان(عج) صبر می‌کنند، یعنی در امتحاناتی که برای آنها پیش می‌آید پایدار و با استقامت هستند.



همه مردم در عصر غیبت مورد امتحان واقع می‌شوند



وی با بیان اینکه همه مردم در عصر غیبت مورد امتحان واقع می‌شوند، مسئله حجاب را برای بانوان یکی از امتحان‌های عصر غیبت برشمرد و تاکید کرد: الان شرایط طوری شده و برنامه‌هایی وجود دارد که اسباب نگرانی حضرت ولی عصر(عج) است. باید کاری کنیم که ایشان از ما ناراحت نباشند که اگر کاری انجام دهیم که مقبول نباشد، اول کسی که نگران می‌شوند خود حضرت است، چرا که همه اولاد و فرزندان امام زمان محسوب می‌شوند و به ایشان تعلق دارند.



آیت‌الله صافی گلپایگانی تاکید کرد: منتظر واقعی بدون منت به مردم خدمت می‌کند و بر آنها تکبر و فخر نمی‌ورزد. منتظر واقعی خوش اخلاق‌ترین مردم است و با بی‌ادبی و بداخلاقی مخالف است. از طرفی هر چه اخلاق، اسلامی‌تر و معرفت‌ دینی و التزام به احکام بیشتر باشد، امام زمان(عج) هم آن را دوست می‌دارند و برای ایشان افتخار است که چنین شیعیان و فرزندانی دارند.



این مرجع تقلید منطقه زاهدان را دارای سوابق درخشانی در تشیع و التزام به آن دانست و اظهار داشت: همان‌طور که در تاریخ آمده است در زمان بنی امیه و معاویه که اینها همه بلاد اسلام را مجبور کرده بودند روی منبرها و در نمازجمعه‌ها به امیرالمؤمنین(ع) جسارت کنند - که البته قصدشان، جسارت به شخص خود پیغمبر(ص) بود- مردم زاهدان و سیستان قبول نکرده‌اند و گفتند که ما مالیات می‌دهیم ولی سب علی(ع) نمی‌کنیم.



این مرجع تقلید اظهار امیدواری کرد که تشیع در منطقه زاهدان و سیستان و بلوچستان الی الابد باقی و زنده باشد و همه متوسل به ولایت امیرالمؤمنین(ع) باشیم.