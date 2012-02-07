تساوی شاهین مقابل شهرداری تبریز/ هواداران بوشهری خواستار حمایت مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر،‌ از هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر کشور از ساعت 15 دو تیم شاهین بوشهر و شهرداری تبریز در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر به مصاف هم رفتند که در پایان دو تیم به نتیجه مساوی 2-2 رضایت دادند.

برای شاهین بوشهر وحید طالب‌لو، هادی شکوری، لک چیرا ، مهدی کیانی(حمیدرضا سلیمانی)، ایوان پترویچ، مهدی نوری، مسعود نظرزاده، امجد شکوه مقام(سعید بیات)، بابک لطیفی، مرتضی عزیز محمدی(ستار زارع)، محسن ایران‌نژاد به میدان رفتند.

برای تیم شهرداری تبریز نیز ابراهیم میرزاپور، میثم بائو، سعید دقیقی ، شهرام گودرزی، مهرداد قنبری(یانوش) ،کامیابی‌نیا (مهدی محمدزاده)، ابوالفضل حاجی زاده، ایران‌ پوریان، بهنام بیرانوند (زارکویچ)، طالبی‌نیا و مهدی محمد پور زیر نظر اصغر مدیرروستا وارد زمین شدند.

محمدرضا اکبریان با کمک محمدرضا منصوری و بهروز برون قضاوت این مسابقه را بر عهده داشتند. ابراهیم میرزابیگی نظارت داوری این مسابقه را برعهده داشت.

تیم شهرداری تبریز در دقیقه 20 بازی روی اشتباه هادی شکوری در محوطه شش قدم شاهین صاحب موقعیت شد و بهنام بیرانوند از موقعیت بوجودآمده به خوبی استفاده کرد و توپ را وارد دروازه شاهین کرد.

پس از این گل تیم شاهین توپ و میدان را در اختیار گرفت و موفق شد بارها دروازه تیم شهرداری تبریز را با خطر مواجه سازد. در دقیقه 37 بابک لطیفی روی خروج اشتباه میرزاپور با یک شوت زیبا دروازه شهرداری را باز کرد.

پس از این گل شاهین باز هم بازی را در اختیار گرفت و دقیقه 45 با یک حمله همه جانبه لک چیرا روی ارسال زیبای بابک لطیفی موفق شد با ضربه سر دروازه شهرداری تبریز را باز کند تا بازی با همین نتیجه در نیمه اول به پایان برسد.

در نیمه دوم تیم شهرداری که نمی‌خواست بازنده این مسابقه باشد بازی هجومی را در دستور کار خود قرار داد و موفق شدند در دقیقه 79 باز هم از تعلل مدافعان شاهین استفاده کرده و مهرداد قنبری گل تساوی را به ثمر رساند.

از نکات قابل توجه این مسابقه می‌توان به حضور ابراهیم قاسمپور در جایگاه ویژه اشاره کرد. قاسمپور هنوز قرارداد خود را با تیم شاهین ثبت نکرده است و به همین دلیل نمی‌توانست روی نیمکت شاهین بنشیند.

چهار کارت زرد در این مسابقه از جیب داور خارج شد که هر چهار کارت پس از پایان وقت قانونی بازی به بازیکنان داده شد. از شهرداری تبریز ابوالفضل حاجی‌زاده در دقیقه 92 و یانوش در دقیقه 96 ، لک چیرا و پترویچ از شاهین در دقیقه 95 بازی کارت زرد گرفتند.

جاسم کرار پس از هفته‌ها در شهر بوشهر حاضر شد و پیش از این بازی در زمین چمن شماره 2 ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر به انجام تمرینات خود پرداخت. در زمان بازی هم از جایگاه ویژه نظاره‌گر مسابقه شاهین بود.

تماشاگران شاهین در تمام مدت مسابقه به تشویق تیم خود پرداختند. تماشاگران بوشهری با سر دادن شعار"مسئولین حمایت حمایت" خواستار حمایت مسئولین از تیم خود بودند.