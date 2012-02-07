مسابقات ورزشی "جام ولایت" در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول برگزاری مسابقات جام ولایت" از برگزاری سومین دوره از این مسابقات ورزشی با حضور تیمهای پنج رشته ورزشی در مشهد خبر داد.
سعید شرفیان مسئول برگزاری مسابقات گفت: این دوره از مسابقات شامل پنج رشته گروهی فوتسال، والیبال، بسکتبال، طنابکشی و کبدی و چهار رشته انفرادی دومیدانی، تنیس روی میز، شطرنج وکشتی با حضور 352 ورزشکار برگزار خواهد شد.
وی افزود: علاوه بر تیمهای سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا(ع)، از کاشی سنتی قدس رضوی، حوزه علمیه خراسان، هتل قصرالضیافه، پارکینگهای حرم مطهر و پایگاه مقاومت بسیج نیز تیم هایی در جام ولایت شرکت خواهند کرد.
مدیرعامل سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا(ع) نیز با تبریک ایام هفته وحدت و دهه فجر در سخنانی اظهار داشت: هدف از برگزاری مسابقات تقویت روحیه فردی و گروهی و همافزایی سازمانی است و امیدواریم نتیجه جام ولایت اتحاد، شادابی، یکرنگی و سلامتی باشد.
محمدمومنی افزود: افرادی که در این دوره از مسابقات حضور دارند، خدمتگزاران گمنام بارگاه منور رضوی هستند که فضای امن و مطبوع را برای زائران حضرت رضا(ع) فراهم میکنند و بایستی به همه آنها دست مریزاد گفت.
حجتالاسلام علیواعظ موسوی، سخنران این مراسم نیز اظهار داشت: نخستین چیزی که خدای تبارک و تعالی خلق کرد، عقل بود و زیربنای نبوت پیامبران نیز عقل است.
وی تصریح کرد: تعقل و خردورزی اگر با ورزش و سلامت تن همراه شود، انسان را به سمت کمال و سعادت خواهد برد.
وی در ادامه ورزش را در دین مبین اسلام و فرهنگ اسلامی و ایرانی ما، اخلاق محور و خدا محور دانست و بیان کرد: تفاوتی که ورزش ما با ورزش دنیای غرب دارد همین است که هدف ما از ورزش تمرین جوانمردی و یاری مظلومان است ولی هدف آنها فقط برد و باخت است.
برگزاری آیین گرامیداشت میلاد رسول اکرم (ص) در موزه ملی ملک
آیین گرامیداشت میلاد حضرت رسول اکرم(ص) در موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک وابسته به آستان قدس رضوی برگزار میشود.
این جشن به مناسبت میلادحضرت رسول اکرم(ص) و طبق وقفنامه مرحوم حاج حسین آقا ملک واقف و بنیانگذار مجموعه کتابخانه و موزه ملی ملک هر ساله برپا میشود.
در این مراسم که همراه با افتتاحیه نمایشگاه "آینه حسن" مجموعهای از اسماء متبرک حضرت محمد(ص) برگزار میشود، از مجموعه کتابهای"درآمدی بر هنر اسلامی" نیز رونمایی میشود.
نمایش فیلم مستند "بازماندگان فلزی تاریخ" و سخنرانی دکتر شهرام پازوکی، استاد حکمت و فلسفه از دیگر برنامههای آیین گرامیداشت میلاد حضرت رسول اکرم (ص) است.
کتابخانه ملی ملک با داشتن ۱۹ هزار عنوان نسخه خطی نادر و نفیس، یکی از شش گنجینه بزرگ نسخ خطی ایران است که مهم ترین امتیاز این کتابخانه، نفاست و ارزش هنری و ادبی آثار است.
موزه ملی ملک نیز از قدیمیترین موزههای ایران و نخستین موزه خصوصی وقفی است که در سال 1316 توسط مرحوم حاج حسین آقا ملک بنیان گذاشته شده و مجموعهای متنوع از آثار تاریخی و فرهنگی را در خود جای داده است.
در برنامه چشم انداز بیستساله آستان قدس رضوی به دست آوردن جایگاه نخست میان کتابخانهها و موزههای منطقه خاورمیانه هدف قرار داده شده و مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک نیز کوشش برای دستیابی به این هدف را سرلوحه برنامههای خویش قرار داده است.
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