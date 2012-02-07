قاسمپور از روی سکو شاهین را هدایت کرد/ اعتراض به تساوی خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال شاهین بوشهر و شهرداری تبریز در هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر در حالی عصر امروز در ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر برگزار شد که حاشیه‌های این مسابقه را در زیر می‌خوانید:

* ابراهیم قاسمپور که به تازگی مسئولیت مربیگری تیم فوتبال شاهین بوشهر را پذیرفته است، در این دیدار از بین تماشاگران عملکرد تیم شاهین را زیر نظر گرفته بود. در این بین رضا بازیاری و اصغر کامیاب تیم شاهین را هدایت می‌کردند.

* حدود 4 هزار تماشاگر برای تشویق تیم شاهین بوشهر به ورزشگاه آمده بودند که در انتهای بازی هم به دلیل اینکه تیمشان پیروزی برابر شهرداری تبریز را با تساوی عوض کرد، اعتراض شدیدی به عملکرد این تیم بوشهری داشتند.

* جاسم کرار بازیکن عراقی نیز در جایگاه ویژه تماشاگران نشسته بود و از آنجا بازی را دنبال می کرد.

* بازیکنان شهرداری تبریز پس از خطا روی بابک لطیفی بازیکن تیم شاهین بوشهر، بازی جوانمردانه را در دستور کار خود قرار ندادند که این مسئله با اعتراض هواداران و اعضای تیم شاهین همراه شد.