ساخت مجتمع آبرسانی خرقان شرقی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در عصر سه شنبه در مراسمی با حضور احمد عجم استاندار قزوین، روح الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی، ابوالفضل طاهرخانی فرماندار بوئین زهرا، محمد علیزاده مدیرعامل شرکت آبفار و کیومرث دانشجو مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین کلنگ ساخت مجتمع آبرسانی خرقان شرقی به زمین زده شد.

این مجتمع آبرسانی که 24 روستای منطقه را تحت پوشش قرار می دهد با چهار میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار ساخته می شود.

در ساخت این مجتمع 123 کیلومتر خط انتقال، 19 مخزن آب با ظرفیت های 100 و 500 متر مکعب در مجموع دو هزار و 910 متر مکعب مخزن ذخیره آب پیش بینی شده است.

با راه اندازی این مجتمع در مرحله اول 13 هزار خانوار و در افق یک هزار و 405 تعداد 16 هزار خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار می شوند و کمبود آب روستاهای منطقه نیز برطرف می شود.

فاز اول این مجتمع آبرسانی با تخصیص یک میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار سال آینده به بهره برداری می سد.