250 فضای ورزشی در زنجان وجود دارد

ایرج رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از احداث اولین خانه فرهنگی جوانان در زنجان خبر داد و افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 250 میلیون تومان اجرایی می شود.

وی زیربنای این پروژه را چهار هزار و 20 متر مربع اعلام کرد و افزود: این پروژه شامل محوطه پارکینگ در حدود 150 دستگاه، فضای سبز و آب نما، فضاهای مکث، حرکت و استراحت، فضاهای روباز ورزشی مانند زمین تنیس، والیبال و بسکتبال، سالن نمایشگاه شامل فضاهای بسته، کلاس های دینی، فرهنگی و مذهبی، کافی شاپ و کافی نت و رستوران، کتابخانه مذهبی و سالن مطبوعات، فضای اداری ومدیریت، سالن موسیقی و سالن دفاتر سمن است.

مدیرکل تربیت بدنی زنجان گفت: سرانه ورزشی قبل از سال 84 ،24 سانتیمتر بود که از سال 84 به بعد به 70 سانتیمتر رسیده است.

رحمانی تاکید کرد: این مجموعه ورزشی مختص دختران و پسران است و در راستای ارائه خدمات ورزشی و فرهنگی به نسل جوان احداث می شود.

وی افزود: در جامعه باید به تندرستی و شادبی و سلامت جوانان توجه شود لذا جوان ورزشکار و سالم جامعه سالمی را به دنبال دارد که در این راستا باید به فضاهای ورزشی های جوانان توجه شود.

مدیرکل تربیت بدنی زنجان گفت: تربیت ورزشکاران فعال در استان قهرمانان جهانی و بین المللی را پرورش می دهد.

رحمانی افزود: احداث این مجموعه در کشور اولین مجوعه است و لذا این پروژه الگویی برای استانهای دیگر خواهد بود.