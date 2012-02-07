حضور در انتخابات تبلور اراده ملی و تجدید بیعت با انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از ستادهای انتخاباتی استان اضافه کرد: حضور حداکثری، قانون مداری و امانت داری و صیانت از آرا شعار ستاد انتخابات کشور بوده و باید این شعارها تجلی یابد.

وی با بیان اینکه برای تجلی حماسه حضور در انتخابات باید برنامه ریزی و به شاخصهای مطرح شده توسط مقام معظم رهبری عمل شود، افزود: مردم به آرمانهای نظام و انقلاب اعتقاد دارند و در این انتخابات نیز با نظام اسلامی و انقلاب تجدید بیعت خواهند کرد.

استاندار اردبیل از آمادگی کامل شهرستانهای این استان برای برگزاری دهمین دور انتخابات مجلس خبر داد و یادآور شد: با تلاش تمامی مسئولان استانی، اردبیل هم اکنون آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات جماسه ساز را دارد.

وی تصریح کرد: از اولین روز برنامه ریزی به خاطر برگزاری انتخابات دور دهم جلسات هم اندیشی و برنامه ریزی با فرمانداران تمامی شهرستانها تشکیل شد تا انتخابات امسال همچون دوره های گذشته با سلامت کامل برگزار شود.

صابری با بیان اینکه با اشار به فعالیتهای عوامل اجرایی، نهادهای نظارتی و شورای نگهبان مراحل انتخابات در اردبیل به خوبی پیاده شده، متذکر شد: پیش بینی می شود یک انتخابات باشکوه و حضور داکثری را در استان اردبیل شاهد باشیم.

وی همچنین از عموم شهروندان خواست به منظور برگزاری انتخابات پر شور و حماسی با دقت و بصیرت و حضور چشمگیر خود به نمایندگان اصلح رای داده و مسئولان را در انجام این مهم یاری کنند.