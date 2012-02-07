ویژگی سرلیست جبهه متحد/ "صدای ملت" لیست انتخاباتی منتقدان دولت

به گزارش خبرنگار مهر با توجه به نزدیک شدن انتخابات و مشخص شدن جهت گیری های احزاب، گروه ها و شخصیت های سیاسی، این گزارش به آخرین اخبار انتخاباتی موجود در فضای سیاسی کشور، در 24 روز باقیمانده تا خلق حماسه ای دیگر از سوی ملت بصیر و همیشه در صحنه ایران پرداخته است.
سرلیست جبهه متحد اصولگرایان مظهر همه ارزشهای مورد قبول اعضاست
سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان گفت: سرلیست جبهه متحد اصولگرایان، نشانه، علامت و مظهر تمام ارزشهای مورد قبول اعضای فهرست و پرچمی برای شناخت مردم نسبت به خط مشی جبهه متحد اصولگرایان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان علی اکبر ولایتی در حاشیه رونمایی از آرم انتخاباتی جبهه متحد در مورد ویژگی سرلیست این جبهه گفت: سر لیست جبهه متحد اصولگرایان قاعدتا نسبت به بقیه افراد لیست امتیازات بیشتری دارد و بدون تردید سابقه ایشان، به لحاظ جایگاه اجتماعی، به لحاظ اعتقادی و سیاسی و مقبولیت در نظر مردم که بر اساس نظرسنجی ها مشخص می شود نسبت به دیگران در جایگاه بالاتری قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: شاخصه هایی که در انتخاب سرلیست، ترکیب و توالی اسامی در لیست موثر است به زودی در جلسه شورای مرکزی بررسی و اعلام می شود.
وی تاکید کرد: سرلیست هر فهرست انتخاباتی باید نشانه، علامت و مظهر تمام ارزشهای مورد قبول اعضای فهرست و پرچمی برای شناخت مردم نسبت به خطوط مشی ایجابی و سلبی آن فهرست باشد که در جبهه متحد اصولگرایان در تهران نیز همینگونه خواهد بود.
ولایتی در مورد اظهار برخی اعضای شورای مرکزی در مورد تمایل به حضور عباسپور، مطهری و کاتوزیان در لیست جبهه متحد گفت: برخی نظر شخصی خود را گفته اند لیکن ما بر اساس معیارها و مقبولیت، نامزدها را بررسی کرده و می کنیم.
وی تاکید کرد: سرلیست هر فهرست انتخاباتی باید نشانه، علامت و مظهر تمام ارزشهای مورد قبول اعضای فهرست و پرچمی برای شناخت مردم نسبت به خطوط مشی ایجابی و سلبی آن فهرست باشد که در جبهه متحد اصولگرایان در تهران نیز همینگونه خواهد بود.
ولایتی در مورد اظهار برخی اعضای شورای مرکزی در مورد تمایل به حضور عباسپور، مطهری و کاتوزیان در لیست جبهه متحد گفت: برخی نظر شخصی خود را گفته اند لیکن ما بر اساس معیارها و مقبولیت، نامزدها را بررسی کرده و می کنیم.
الهیان:فهرست جبهه متحد تخریب کنندگان را ناکام خواهد گذاشت
دبیر کمیته بانوان جبهه متحد اصولگرایان گفت: بر خلاف اصلاح طلبان که رقابت را در تخریب دیگران تعریف می کردند، اصولگرایان اکنون رقابت را به حضور شایستگان در مجلس تعریف کنند و فهرست جبهه متحد تخریب کنندگان را ناکام خواهد گذاشت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان، دبیر کمیته بانوان جبهه متحد اصولگرایان درهمایش های گفتمانی ویژه بانوان تحت عنوان «زن، بصیرت، ولایتمداری» در مسجد قائم المهدی واقع در شهرک چشمه 22 گفت: بر خلاف همه شایعات و تخریبهایی که در چند ماه گذشته القا شد فهرست جبهه متحد از جمعی از شایستگان تشکیل شده که دلداده انقلاب، رهبری و مردم هستند و تلاش دارند تا نهضت خدمت رسانی به مردم تداوم یابد.
فراکسیون اصلاحطلبان مجلس در انتخابات دخالت نمیکند
سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس از عدم دخالت این فراکسیون در انتخابات خبر داد و گفت: فراکسیون خط امام(ره) به عنوان فراکسیون نمیتواند ورودی به انتخابات داشته باشد چون حزب حساب نمیشود.
داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: فراکسیون خط امام (ره) نظرش را اعلام کرده که به عنوان فراکسیون نمیتواند ورودی به انتخابات داشته باشد. فراکسیون زمانی میتواند در انتخابات ورود پیدا کند که ساختار تعریف شدهای به لحاظ تشکیلاتی و سیاسی داشته باشد اما فراکسیونها مأموریتشان در چارچوب مجلس تعریف شده است لذا نمیتوانند خارج از مجلس اقدامات سیاسی صورت دهند.
نماینده اصلاحطلب مردم ایلام در مجالس هفتم وهشتم درباره آمارهایی که از سوی برخی چهرههای سیاسی مبنی بر تأیید 700 یا 800 کاندیدای اصلاحطلب برای شرکت در رقابتهای انتخابات مجلس نهم منتشر شده است، گفت: آمار دقیقی از تعداد کاندیداهای اصلاحطلب که تأیید صلاحیت شدهاند نداریم. فقط بعضی مسئولان وزارت کشور اعلام کرده بودند 700 اصلاحطلب برای انتخابات مجلس نهم ثبت نام کردهاند. حال نمیدانیم چند نفر از آنها تأیید صلاحیت شدهاند.
شجونی: باد انتخابات به پرچم اصولگرایان میوزد
عضو جامعه روحانیت مبارز تهران رقابت را سبب بالندگی اصولگرایان دانست و گفت: باد انتخابات به پرچم اصولگرایی میوزد.
حجتالاسلام والمسلمین جعفر شجونی به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به دنیای استکبار باج نمیدهد.
وی سیاست جمهوری اسلامی ایران را نه شرقی نه غربی عنوان کرد و افزود: به همین دلیل علیه نظام اسلامی کودتا، حادثه طبس و هشت سال جنگ تحمیلی به راه انداختند و 300 هزار شهید از ما گرفتند.
شجونی با بیان اینکه در بعضی از کشورها 50 سال است که انتخابات برگزار نشده است، تصریح کرد: دنیای استکبار با این کشورها دوست است اما در مقابل جمهوری اسلامی ایران مسائل حقوق بشر و دیگر موارد را مطرح میکند.
منتقدان دولت با لیست «صدای ملت» وارد انتخابات مجلس نهم می شوند
حمید رضا کاتوزیان نماینده مردم تهران گفت: منتقدان دولت در انتخابات تحت عنوان لیست«صدای ملت» وارد عرصه انتخابات خواهند شد.
سخنگوی این لیست انتخاباتی با اعلام این خبر، افزود: این لیست انتخاباتی که از مدتی قبل توسط دکتر مطهری، بنده و آقای عباسپور تحت عنوان منتقدان دولت معرفی شده بود، براساس تصمیم شورای مرکزی در قالب لیست «صدای ملت» وارد عرصه خواهد شد.
وی در خصوص دلیل انتخاب این اسم گفت: دلیل این انتخاب فراگیر بودن آن است و دوستان ما نظریات اساسی دارند که فراتر از بحث انتقاد از دولت است.
کاتوزیان در پاسخ به اینکه لیست انتخاباتی این جریان چه زمانی اعلام خواهد شد، گفت: این لیست طی چند روز آینده نهایی می شود.
همچنین علی عباسپور تهرانی نیز در حاشیه صحن علنی مجلس با اشاره به دیدگاه های اعضای این لیست انتخاباتی، تصریح کرد: فکر می کنیم حرف ما سخن قابل شنیدنی در میان مردم است. چرا که ما قائل به اعتدال گرایی، دفاع از منافع ملی، مبارزه با قانون شکنی و اقتدار مجلس هستیم و معتقدیم که نماینده باید حامی دولت باشد نه تابع آن.
بیادی: 15 نفر لیست جبهه ایستادگی قطعی شد/ اعضای لیست باید میثاق نامه محسن رضایی را امضا کنند
سخنگوی جبهه ایستادگی از قطعی شدن 15 نفر از اعضای لیست این جبهه خبر داد.
حسن بیادی با اعلام این خبر افزود: در جلسه کمیته بررسی نمایندگان اصلح برای شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جبهه ایستادگی لیست اسامی نامزدهای احزاب گوناگون مورد بررسی قرار میگیرد.
بیادی تصریح کرد: با دعوت از این افراد به کمیته بررسی نمایندگان اصلح برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در جبهه ایستادگی، تصمیمگیری نهایی را شورای عالی جبهه ایستادگی اعلام خواهد کرد.
سخنگوی جبهه ایستادگی با اشاره به اینکه 25 بهمن ماه لیست نهایی جبهه ایستادگی اعلام خواهد شد، افزود: در مورد برخی چهرهها منتظر اعلام نظر شورای نگهبان هستیم البته این موضوع بیشتر در مورد شهرستانها صدق میکند.
همچنین گفتنی است شرایط پذیرش افراد در لیست جبهه ایستادگی پیروی از مقام معظم رهبری، عدم پیروی از فتنه، در عدم حضور افراد در لیست جبهه پایداری و همچنین امضای میثاقنامه محسن رضایی است.
پیشبینی انتخاباتی مصباحیمقدم: اکثریت قاطع رای پایتخت به جبهه متحد
انتخابات - عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه اقبال به لیست جامعه اصولگرایان بالاست در عین حال از احتمال رأیآوری لیست منتقدان دولت در انتخابات مجلس نهم خبر داد.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون اصولگرایان در جمع خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به پرسشی درباره شکلگیری لیست منتقدان دولت، گفت: انگیزه دوستان برای لیست جداگانه شاید این باشد که آرای خفته را برانگیزند و بخشی از اصلاحطلبان را در تهران با خود همراه کنند ولی به نظر میرسد در نهایت این اقدام منجر به تقسیم آرای اصولگرایان خواهد شد و دیگران برنده این تشتت خواهند شد.
وی در پاسخ به این پرسش خبرآنلاین که آیا لیستهای متعدد اصولگرایان منجر به پیروزی نمایندگان تکرأی و کشیده شدن انتخابات به مرحله دوم نمیشود، اظهار داشت: با توجه به اینکه با 15 درصد از آرا میتوان حائز نمایندگی شد تصور میکنم تعداد خیلی کمی به دور دوم برسند. به عقیده وی 25 نفر از کاندیداهای جبهه متحد در تهران مرحله اول رای میآورند.
وی در این حال تعدد لیستهای اصولگرایی را موجب افزایش مشارکت مردم در انتخابات دانست و گفت سطح مشارکت بالا در تهران امر بسیار مهمی است و اشکالی هم ندارد که امثال بنده رد شوند.
عضو شورای داوری فراکسیون اصولگرایان درباره شکسته شدن رای اصولگرایان هم اظهار داشت: تحلیل من این است که اکثریت قاطع رای مردم در تهران به اصولگرایان خواهد بود.
صیامی: مطهری سرلیست جبهه حامیان ولایت است/ 185کاندیدا در سراسر کشور داریم
دبیر کل جبهه حامیان ولایت با اعلام اینکه حضور 12 نفر از نامزدهای نمایندگی تهران در انتخابات مجلس نهم در فهرست انتخاباتی جبهه متبوعش قطعی شده است، گفت: علی مطهری سرلیست جبهه حامیان ولایت است.
به گزارش خبرنگار مهر، دلاور صیامی دبیرکل جبهه حامیان ولایت امروز سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه حضور 12 نفر از نامزدهای نمایندگی تهران در انتخابات مجلس در فهرست جبهه متبوعش قطعی شده است، افزود: در این فهرست علی مطهری به عنوان سرلیست تعیین شده است.
وی اسامی نامزدهای جبهه متبوعش را به این شرح اعلام کرد: علی مطهری- علوی- ابوترابی فرد- خانم محمدزاده- قاسم میپور- پرویز سروری- الیاس نادران- نبی رودکی- قهرمانی فرد- علی اصغرخانی- حسین مظفر و مرتضی قرقی
وی گفت: مابقی این فهرست هفته آینده تکمیل خواهد شد و آن را به رسانهها اعلام خواهیم کرد.
صیامی ادامه داد: در کل کشور جبهه حامیان ولایت 185 کاندیدا را معرفی کرده است که از این تعداد 35نفر بانوان و 150 نفر از آقایان هستنند.
منتقدان دولت برنامهای برای ائتلاف با اصلاحطلبان ندارند
مطهری در خصوص اظهارات یکی از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی در خصوص احتمال ائتلاف منتقدان دولت با اصلاح طلبان و ارائه لیست مشترک اظهار داشت: برنامه ای برای ائتلاف با اصلاح طلبان نداریم.
نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه هنوز تعداد نفرات لیست منتقدان دولت مشخص نیست، افزود: در حال مذاکره با افراد برای قرار دادن در لیست هستیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در رابطه با آینده جریان سیاسی منتقدان دولت گفت: همه چیز بستگی به حمایت مردم دارد اگر مردم از فهرست ما حمایت کنند در آینده این جریان به عنوان یک جریان سیاسی در کشور موثر خواهد بود.
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