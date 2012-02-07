ویژگی سرلیست جبهه متحد/ "صدای ملت" لیست انتخاباتی منتقدان دولت

به گزارش خبرنگار مهر با توجه به نزدیک شدن انتخابات و مشخص شدن جهت گیری های احزاب، گروه ها و ‏شخصیت های سیاسی، این گزارش به آخرین اخبار انتخاباتی موجود در فضای سیاسی کشور، در 24 روز ‏باقیمانده تا خلق حماسه ای دیگر از سوی ملت بصیر و همیشه در صحنه ایران پرداخته است.‏

سرلیست جبهه متحد اصولگرایان مظهر همه ارزش‌های مورد قبول اعضاست‏



سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان گفت: سرلیست جبهه متحد اصولگرایان، نشانه، علامت و مظهر تمام ارزش‌های ‏مورد قبول اعضای فهرست و پرچمی برای شناخت مردم نسبت به خط مشی جبهه متحد اصولگرایان است‏‎. ‎



به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان علی اکبر ولایتی در حاشیه ‏رونمایی از آرم انتخاباتی جبهه متحد در مورد ویژگی سرلیست این جبهه گفت: سر لیست جبهه متحد اصولگرایان ‏قاعدتا نسبت به بقیه افراد لیست امتیازات بیشتری دارد و بدون تردید سابقه ایشان، به لحاظ جایگاه اجتماعی، به ‏لحاظ اعتقادی و سیاسی و مقبولیت در نظر مردم که بر اساس نظرسنجی ها مشخص می شود نسبت به دیگران در ‏جایگاه بالاتری قرار می گیرد‎.‎

وی اضافه کرد: شاخصه هایی که در انتخاب سرلیست، ترکیب و توالی اسامی در لیست موثر است به زودی در ‏جلسه شورای مرکزی بررسی و اعلام می شود‏‎.‎

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وی تاکید کرد: سرلیست هر فهرست انتخاباتی باید نشانه، علامت و مظهر تمام ارزشهای مورد قبول اعضای ‏فهرست و پرچمی برای شناخت مردم نسبت به خطوط مشی ایجابی و سلبی آن فهرست باشد که در جبهه متحد ‏اصولگرایان در تهران نیز همینگونه خواهد بود‏‎.‎

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ولایتی در مورد اظهار برخی اعضای شورای مرکزی در مورد تمایل به حضور عباسپور، مطهری و کاتوزیان ‏در لیست جبهه متحد گفت: برخی نظر شخصی خود را گفته اند لیکن ما بر اساس معیارها و مقبولیت، نامزدها را ‏بررسی کرده و می کنیم‎.‎



الهیان:فهرست جبهه متحد تخریب کنندگان را ناکام خواهد گذاشت‏



دبیر کمیته بانوان جبهه متحد اصولگرایان گفت: بر خلاف اصلاح طلبان که رقابت را در تخریب دیگران تعریف ‏می کردند، اصولگرایان اکنون رقابت را به حضور شایستگان در مجلس تعریف کنند و فهرست جبهه متحد تخریب ‏کنندگان را ناکام خواهد گذاشت‎. ‎

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان، دبیر کمیته بانوان جبهه متحد ‏اصولگرایان درهمایش های گفتمانی ویژه بانوان تحت عنوان «زن، بصیرت، ولایتمداری» در مسجد قائم المهدی ‏واقع در شهرک چشمه 22 گفت: بر خلاف همه شایعات و تخریبهایی که در چند ماه گذشته القا شد فهرست جبهه ‏متحد از جمعی از شایستگان تشکیل شده که دلداده انقلاب، رهبری و مردم هستند و تلاش دارند تا نهضت خدمت ‏رسانی به مردم تداوم یابد‎.‎

فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس در انتخابات دخالت نمی‌کند



سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس از عدم دخالت این فراکسیون در انتخابات خبر داد و گفت: فراکسیون خط ‏امام(ره) به عنوان فراکسیون نمی‌تواند ورودی به انتخابات داشته باشد چون حزب حساب نمی‌شود‎. ‎



داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: فراکسیون خط امام (ره) نظرش را اعلام کرده که به عنوان ‏فراکسیون نمی‌تواند ورودی به انتخابات داشته باشد. فراکسیون زمانی می‌تواند در انتخابات ورود پیدا کند که ‏ساختار تعریف شده‌ای به لحاظ تشکیلاتی و سیاسی داشته باشد اما فراکسیون‌ها مأموریت‌شان در چارچوب مجلس ‏تعریف شده است لذا نمی‌توانند خارج از مجلس اقدامات سیاسی صورت دهند‏‎.‎

نماینده اصلاح‌طلب مردم ایلام در مجالس هفتم وهشتم درباره آمارهایی که از سوی برخی چهره‌های سیاسی مبنی ‏بر تأیید 700 یا 800 کاندیدای اصلاح‌طلب برای شرکت در رقابت‌های انتخابات مجلس نهم منتشر شده است، ‏گفت: آمار دقیقی از تعداد کاندیداهای اصلاح‌طلب که تأیید صلاحیت شده‌اند نداریم. فقط بعضی مسئولان وزارت ‏کشور اعلام کرده بودند 700 اصلاح‌طلب برای انتخابات مجلس نهم ثبت نام کرده‌اند. حال نمی‌دانیم چند نفر از آنها ‏تأیید صلاحیت شده‌اند‎.‎

شجونی: باد انتخابات به پرچم اصولگرایان می‌وزد



عضو جامعه روحانیت مبارز تهران رقابت را سبب بالندگی اصولگرایان دانست و گفت: باد انتخابات به پرچم ‏اصولگرایی می‌وزد‎.‎

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر شجونی به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: ‏جمهوری اسلامی ایران به دنیای استکبار باج نمی‌دهد‎.‎

وی سیاست جمهوری اسلامی ایران را نه شرقی نه غربی عنوان کرد و افزود: به همین دلیل علیه نظام اسلامی ‏کودتا، حادثه طبس و هشت سال جنگ تحمیلی به راه انداختند و 300 هزار شهید از ما گرفتند‏‎.‎

شجونی با بیان اینکه در بعضی از کشورها 50 سال است که انتخابات برگزار نشده است، تصریح کرد: دنیای ‏استکبار با این کشورها دوست است اما در مقابل جمهوری اسلامی ایران مسائل حقوق بشر و دیگر موارد را ‏مطرح می‌کند‎.‎

منتقدان دولت با لیست «صدای ملت» وارد انتخابات مجلس نهم می شوند‏



حمید رضا کاتوزیان نماینده مردم تهران گفت: منتقدان دولت در انتخابات تحت عنوان لیست«صدای ملت» وارد ‏عرصه انتخابات خواهند شد‎.‎

سخنگوی این لیست انتخاباتی با اعلام این خبر، افزود: این لیست انتخاباتی که از مدتی قبل توسط دکتر مطهری، ‏بنده و آقای عباسپور تحت عنوان منتقدان دولت معرفی شده بود، براساس تصمیم شورای مرکزی در قالب لیست ‏‏«صدای ملت» وارد عرصه خواهد شد‎.‎



وی در خصوص دلیل انتخاب این اسم گفت: دلیل این انتخاب فراگیر بودن آن است و دوستان ما نظریات اساسی ‏دارند که فراتر از بحث انتقاد از دولت است‎.‎



کاتوزیان در پاسخ به اینکه لیست انتخاباتی این جریان چه زمانی اعلام خواهد شد، گفت: این لیست طی چند روز ‏آینده نهایی می شود‏‎.‎



همچنین علی عباسپور تهرانی نیز در حاشیه صحن علنی مجلس با اشاره به دیدگاه های اعضای این لیست ‏انتخاباتی، تصریح کرد: فکر می کنیم حرف ما سخن قابل شنیدنی در میان مردم است. چرا که ما قائل به اعتدال ‏گرایی، دفاع از منافع ملی، مبارزه با قانون شکنی و اقتدار مجلس هستیم و معتقدیم که نماینده باید حامی دولت باشد ‏نه تابع آن‎.‎

بیادی: 15 نفر لیست جبهه ایستادگی قطعی شد/ اعضای لیست باید میثاق نامه محسن رضایی را امضا کنند‏



سخنگوی جبهه ایستادگی از قطعی شدن 15 نفر از اعضای لیست این جبهه خبر داد‏‎.‎



حسن بیادی با اعلام این خبر افزود: در جلسه‌ کمیته بررسی نمایندگان اصلح برای شرکت در انتخابات نهمین دوره ‏مجلس شورای اسلامی در جبهه ایستادگی لیست اسامی نامزدهای احزاب گوناگون مورد بررسی قرار می‌گیرد‎.‎



بیادی تصریح کرد:‌ با دعوت از این افراد به کمیته بررسی نمایندگان اصلح برای شرکت در انتخابات مجلس ‏شورای اسلامی در جبهه ایستادگی، تصمیم‌گیری نهایی را شورای عالی جبهه ایستادگی اعلام خواهد کرد‏‎.‎



سخنگوی جبهه ایستادگی با اشاره به این‌که 25 بهمن ماه لیست نهایی جبهه ایستادگی اعلام خواهد شد، افزود: در ‏مورد برخی چهره‌ها منتظر اعلام نظر شورای نگهبان هستیم البته این موضوع بیشتر در مورد شهرستان‌ها صدق ‏می‌کند‎.‎

همچنین گفتنی است شرایط پذیرش افراد در لیست جبهه ایستادگی پیروی از مقام معظم رهبری، عدم پیروی از ‏فتنه، در عدم حضور افراد در لیست جبهه پایداری و همچنین امضای میثاق‌نامه محسن رضایی است‏‎.‎

پیش‌بینی انتخاباتی مصباحی‌مقدم: اکثریت قاطع رای پایتخت به جبهه متحد‏



انتخابات - عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه اقبال به لیست جامعه اصولگرایان بالاست در عین حال از ‏احتمال رأی‌آوری لیست منتقدان دولت در انتخابات مجلس نهم خبر داد‏‎.‎



غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون اصولگرایان در جمع ‏خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به پرسشی درباره شکل‌گیری لیست منتقدان دولت، گفت: انگیزه دوستان برای لیست ‏جداگانه شاید این باشد که آرای خفته را برانگیزند و بخشی از اصلاح‌طلبان را در تهران با خود همراه کنند ولی به ‏نظر می‌رسد در نهایت این اقدام منجر به تقسیم آرای اصولگرایان خواهد شد و دیگران برنده این تشتت خواهند شد‎.‎



وی در پاسخ به این پرسش خبر‌آنلاین که آیا لیست‌های متعدد اصولگرایان منجر به پیروزی نمایندگان تک‌رأی و ‏کشیده شدن انتخابات به مرحله دوم نمی‌شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه با 15 درصد از آرا می‌توان حائز ‏نمایندگی شد تصور می‌کنم تعداد خیلی کمی به دور دوم برسند. به عقیده وی 25 نفر از کاندیدا‌های جبهه متحد در ‏تهران مرحله اول رای می‌آورند‎.‎

وی در این حال تعدد لیست‌های اصولگرایی را موجب افزایش مشارکت مردم در انتخابات دانست و گفت سطح ‏مشارکت بالا در تهران امر بسیار مهمی است و اشکالی هم ندارد که امثال بنده رد شوند‎.‎



عضو شورای داوری فراکسیون اصولگرایان درباره شکسته شدن رای اصولگرایان هم اظهار داشت: تحلیل من ‏این است که اکثریت قاطع رای مردم در تهران به اصولگرایان خواهد بود‎.‎

صیامی: مطهری سرلیست جبهه حامیان ولایت است/ 185کاندیدا در سراسر کشور داریم



دبیر کل جبهه حامیان ولایت با اعلام اینکه حضور 12 نفر از نامزدهای نمایندگی تهران در انتخابات مجلس نهم ‏در فهرست انتخاباتی جبهه متبوعش قطعی شده است، گفت: علی مطهری سرلیست جبهه حامیان ولایت است‏‎. ‎



به گزارش خبرنگار مهر، دلاور صیامی دبیرکل جبهه حامیان ولایت امروز سه شنبه در نشست خبری با بیان ‏اینکه حضور 12 نفر از نامزدهای نمایندگی تهران در انتخابات مجلس در فهرست جبهه متبوعش قطعی شده ‏است، افزود: در این فهرست علی مطهری به عنوان سرلیست تعیین شده است‏‎.‎

وی اسامی نامزدهای جبهه متبوعش را به این شرح اعلام کرد: علی مطهری- علوی- ابوترابی فرد- خانم ‏محمدزاده- قاسم میپور- پرویز سروری- الیاس نادران- نبی رودکی- قهرمانی فرد- علی اصغرخانی- حسین مظفر ‏و مرتضی قرقی

وی گفت: مابقی این فهرست هفته آینده تکمیل خواهد شد و آن را به رسانه‌ها اعلام خواهیم کرد‏‎.‎

صیامی ادامه داد: در کل کشور جبهه حامیان ولایت 185 کاندیدا را معرفی کرده است که از این تعداد 35نفر ‏بانوان و 150 نفر از آقایان هستنند.

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منتقدان دولت برنامه‌ای برای ائتلاف با اصلاح‌طلبان ندارند

مطهری در خصوص اظهارات یکی از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی در خصوص احتمال ‏ائتلاف منتقدان دولت با اصلاح طلبان و ارائه لیست مشترک اظهار داشت: برنامه ای برای ائتلاف با اصلاح ‏طلبان نداریم‎.‎

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه هنوز تعداد نفرات لیست منتقدان دولت مشخص نیست، افزود: در حال مذاکره ‏با افراد برای قرار دادن در لیست هستیم‎.‎



عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در رابطه با آینده جریان سیاسی منتقدان دولت گفت: همه چیز بستگی به حمایت ‏مردم دارد اگر مردم از فهرست ما حمایت کنند در آینده این جریان به عنوان یک جریان سیاسی در کشور موثر ‏خواهد بود‎.‎