توصیه های امام به دامادهای رزمنده / رونمایی از تندیس شهیده حجاب

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بین المللی تجلیل از طلایه داران عفاف و حجاب با ادای احترام به شهدای گمنام باغ موزه دفاع مقدس عصر امروز آغاز به کار کرد و در آن از 15 فعال بین الملی عرصه حجاب عفاف تجلیل شد .

رونمایی از تندیس " مروه الشربینی" و خاطرات آیت الله مهدوی کنی از ازدواج رزمندگان اسلام، تاکید میهمانان بر وحشت غرب از تریج حجاب در دنیا، میزگرد فعالان بین المللی حجاب درخصوص تجربیات خود و نگاه غرب به بحث حجاب نکات قابل توجه این همایش بود .

آیت الله مهدوی کنی در این مراسم با یاد آوری خاطرات رزمندگانی که خطبه عقد آنان را حضرت امام (ره) خوانده بود گفت: برخی می‌خواستند مهریه‌های خود را اسلحه ژ3 کنند یا یک جلد قرآن مجید که امام (ره) به آنان توصیه می کرد از حضرت رسول (ص) تبعیت کنید و تندرویی نکنید . ایشان نیز برای دخترشان مهریه تعیین کردند . که بعد از آن که این تازه دامادها یک یا 5 سکه مهریه تعیین می کردند امام (ره) خشنود می شد و خطبه را جاری می کرد و آنان نیز به جبهه اعزام می شدند .

وی دربخش دیگری از سخنانش توصیه کرد بیش ازپیش به مسئله حجاب توجه کنند و به شوخی گفت: پوششی که من دارم از برخی از خانم‌ها کامل تر است . این عبا و شال گردن و عمامه حجاب مرا کامل تر از آنها کرده است.

همچنین در بیانیه پایانی این همایش اعلام شد که " جامعه جهانی به نفس پاک زنان و مردانی نیاز دارد که فرای تمرکز قشری و نگاه جنسیتی در تعالی بخشیدن به جایگاه "زن انسان بما هو انسان " از طریق بسط عفاف و حجاب ، همت گمارد .

در بخش از این بیانیه آمده است : ما زنان و مردان مسلمان در اولین همایش بین المللی تجلیل از طلایه داران عفاف و حجاب، ضمن تقدیر و حمایت از مجاهدت و رشادت بانوان عفیفه ای که با مقاومت خود در برابر برنامه های حیا زدایی جبهه کفر و باطل ایستادگی کرده و می کنند از حضور زنان طلایه دار حجاب و عفاف در مجامع بین المللی، کانون سیاست گذاری و تصمیم سازی حمایت می کنیم و معتقدیم آن چه به عنوان نقش زن در جامعه مدنی عدالت خواه قابل عرضه و دفاع است حضور فعالانه و خلاق به دور از جاذبه های جنسی است .

آیت الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری، افشار معاون و قائم مقام وزیر کشور، ‌سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، لاله افتخاری نماینده مجلس، طیبه صفایی رئیس فراکسیون زنان و همچنین مادر و همسر شهید مصطفی احمدی روشن برخی از میهمانان این همایش بودند .



