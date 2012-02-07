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۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۳۰

پیگیریهای مهر نتیجه داد/

یادمان شهدای گمنام بروجرد افتتاح شد/ پایان 9 سال معطلی!

یادمان شهدای گمنام بروجرد افتتاح شد/ پایان 9 سال معطلی!

بروجرد - خبرگزاری مهر: وعده افتتاح یادمان شهدای گمنام تپه چغا بروجرد با پیگیری های خبرگزاری مهر و به همت فرماندار ویژه شهرستان بروجرد در دهه فجر تحقق یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ساماندهی تپه شهدای گمنام شهرستان بروجرد بالاخره بعد از سالها وقفه به همت معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد و شهرداری این شهر ظهر سه شنبه با حضور امام جمعه بروجرد و دیگر مسئولان این شهرستان افتتاح شد.

حجت الاسلام حسن ترابی امام جمعه بروجرد در این مراسم اظهار داشت: این پروژه در سال 81 کلنگ زنی شد و به مرحله عملیاتی رسید اما متاسفانه به خاطر علل و عواملی این پروژه به تاخیر افتاد.

وی افزود: اما به رغم موانع سر راه این پروژه امروز این پروژه مهم به بهره برداری رسید و همه مردم می توانند با حضور در مرقد شهدای گمنام دین خود را نسبت به شهدا ادا کنند.

امام جمعه بروجرد تصریح کرد: خادمی شهدا افتخار بزرگی است به خصوص شهدای گمنام که جزء رفیع ترین مردم در عرصه محشر هستند.

وی بیان داشت: وجود این بنا در شهرستان بروجرد باعث خیر و برکات فراوانی در منطقه شده است همچنان که وجود شهدا در شهرهای مختلف خیراتی از لحاظ مادی و معنوی به همراه دارد.

الهیار گودرزی شهردار بروجرد نیز در این مراسم در رابطه با این پروژه افزود: این پروژه شامل حسینیه، یادمان شهدا، گنبد و محوطه است که برای ساخت آن در مجموع بیش از 3 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی ادامه داد: حسینیه یادمان شهدا با مساحت 430 متر در کنار مرقد شهدا ساخته شده است.

گودرزی با بیان اینکه گنبد یادمان شهدای گمنام بروجرد نیز 23 متر ارتفاع دارد، یادآور شد: در مجموع کار محوطه سازی این یادمان در 1340 متر مربع صورت گرفته است.

بنابر این گزارش، خبرگزاری مهر پیش از این در گزارشی با عنوان "مرقد شهدای گمنام بروجرد و گنبدی نیمه کاره" خواستار ادامه روند ساماندهی این مکان معنوی شده بود که خوشبختانه فرماندار بروجرد در این زمینه پیشقدم شد.

مرقد شهدای گمنام شهرستان بروجرد با 5 شهید مطهر از سالها قبل در بالای تپه چغای این شهر ساخته شده و در طول این سالها محل زیارت زائران و برگزاری مراسم ها و آئین های مذهبی بوده است.

این مرقد تنها دارای گنبدی نیمه کاره بود در حالیکه بدون کمترین زیرساختها همواره در سالهای اخیر پذیرای زائران زیادی بوده و در مناسبت های مختلف میزبان خیل عاشقان شهدا بوده است.

با انتشار گزارش مهر و آغاز عملیات متوقف شده تپه شهدای گمنام بروجرد طی سالجاری بالاخره این محل امروز همزمان با سی و سومین سالگرد انقلاب اسلامی به بهره برداری رسید تا این مکان به محلی درخور نام شهدای گمنام تبدیل شود.

کد مطلب 1528555

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