یادمان شهدای گمنام بروجرد افتتاح شد/ پایان 9 سال معطلی!

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ساماندهی تپه شهدای گمنام شهرستان بروجرد بالاخره بعد از سالها وقفه به همت معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد و شهرداری این شهر ظهر سه شنبه با حضور امام جمعه بروجرد و دیگر مسئولان این شهرستان افتتاح شد.

حجت الاسلام حسن ترابی امام جمعه بروجرد در این مراسم اظهار داشت: این پروژه در سال 81 کلنگ زنی شد و به مرحله عملیاتی رسید اما متاسفانه به خاطر علل و عواملی این پروژه به تاخیر افتاد.

وی افزود: اما به رغم موانع سر راه این پروژه امروز این پروژه مهم به بهره برداری رسید و همه مردم می توانند با حضور در مرقد شهدای گمنام دین خود را نسبت به شهدا ادا کنند.

امام جمعه بروجرد تصریح کرد: خادمی شهدا افتخار بزرگی است به خصوص شهدای گمنام که جزء رفیع ترین مردم در عرصه محشر هستند.

وی بیان داشت: وجود این بنا در شهرستان بروجرد باعث خیر و برکات فراوانی در منطقه شده است همچنان که وجود شهدا در شهرهای مختلف خیراتی از لحاظ مادی و معنوی به همراه دارد.

الهیار گودرزی شهردار بروجرد نیز در این مراسم در رابطه با این پروژه افزود: این پروژه شامل حسینیه، یادمان شهدا، گنبد و محوطه است که برای ساخت آن در مجموع بیش از 3 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی ادامه داد: حسینیه یادمان شهدا با مساحت 430 متر در کنار مرقد شهدا ساخته شده است.

گودرزی با بیان اینکه گنبد یادمان شهدای گمنام بروجرد نیز 23 متر ارتفاع دارد، یادآور شد: در مجموع کار محوطه سازی این یادمان در 1340 متر مربع صورت گرفته است.

بنابر این گزارش، خبرگزاری مهر پیش از این در گزارشی با عنوان "مرقد شهدای گمنام بروجرد و گنبدی نیمه کاره" خواستار ادامه روند ساماندهی این مکان معنوی شده بود که خوشبختانه فرماندار بروجرد در این زمینه پیشقدم شد.

مرقد شهدای گمنام شهرستان بروجرد با 5 شهید مطهر از سالها قبل در بالای تپه چغای این شهر ساخته شده و در طول این سالها محل زیارت زائران و برگزاری مراسم ها و آئین های مذهبی بوده است.

این مرقد تنها دارای گنبدی نیمه کاره بود در حالیکه بدون کمترین زیرساختها همواره در سالهای اخیر پذیرای زائران زیادی بوده و در مناسبت های مختلف میزبان خیل عاشقان شهدا بوده است.

با انتشار گزارش مهر و آغاز عملیات متوقف شده تپه شهدای گمنام بروجرد طی سالجاری بالاخره این محل امروز همزمان با سی و سومین سالگرد انقلاب اسلامی به بهره برداری رسید تا این مکان به محلی درخور نام شهدای گمنام تبدیل شود.