آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی خراسان شمالی پایان یافت

مدیرکل منابع انسانی استانداری خراسان شمالی عصر سه شنبه در حاشیه برگزاری این آزمون به خبرنگار مهرگفت: این سهمیه برای 12 دستگاه اجرایی استان و در 31 رشته شغلی در نظر گرفته شده است.

جعفر محمدی افزود: نتایج اولیه این آزمون طی 20 روز آینده اعلام خواهد شد.

یادآور می شود: استاندار خراسان شمالی نیز عصر امروز از دو حوزه برگزاری آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی استان بازدیدکرد.

آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی خراسان شمالی قرار بود روز جمعه 14 بهمن ماه برگزار شود اما به دلیل بسته بودن راههای استان، به سه شنبه 18 بهمن ماه موکول شد.

