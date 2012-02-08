به گزارش خبرنگار مهر، حضور غلامرضا محمدی سرمربی، محسن کاوه مربی و دیگر مربیان تیم‌های ملی کشتی آزاد در دو فصل اخیر لیگ برتر کشتی آزاد حواشی و انتقادات بسیاری برای ورزش اول کشور به همراه داشت.

با حضور رسول خادم به عنوان مدیر تیم‌های ملی وی تصمیم گرفت، حضور کلیه مربیان تیم ملی در تمامی رده‌های سنی در رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد را ممنوع کند تا کشتی از انتقادات و اتفاقات گذشته دور شود. این امر با موافقت فدراسیون کشتی همراه شد و قرار است موضوع ممانعت از حضور مربیان تیم ملی در لیگ برتر در اصلاح اساسنامه لیگ کشتی لحاظ شود تا به صورت یک قانون مدون درآید.

در فصل جاری لیگ کشتی که روز 27 دی‌ماه به پایان رسید، علیرضا رضایی و محمد طلایی مربیان کنونی تیم ملی به عنوان مدیر فنی و سرمربی تیم نفت تهران فعالیت کردند و سرمربیگری تیم‌های ثامن الحجج (ع) سبزوار، قهرمان لیگ کشتی و خونه به خونه بابل، نایب قهرمان این مسابقات به ترتیب برعهده محسن کاوه مربی و غلامرضا محمدی سرمربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد بود.

این در حالی است که محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی و همکارانش در سال‌های اخیر به هیچ عنوان حاضر به حضور در لیگ کشتی نشده بودند.