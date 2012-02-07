بهره برداری رسمی از اولین شهرک صنعتی چاپ و نشر کشور در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور ظهر سه‌شنبه در این مراسم طی سخنانی تلاش و کوشش همه جانبه در راه عمران و آبادانی کشور را رسالت و وظیفه مهم و ملی، عبادی آحاد مردم و مسؤلان در شرایط فعلی برشمرد و اظهار داشت: در شرایطی که دشمنان برای مقابله با نظام و انقلاب خود را به آب و آتش می زنند، هر گونه کار و تلاش و حرکت جهادی برای ساختن کشور اقدامی ارزشمند ، دارای اهمیت مضاعف و نوعی عبادت محسوب می شود.



وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی امروز به الگوی ملتها و آزادیخواهان جهان تبدیل گشته، به ترس و واهمه استکبار از این ویژگی انقلاب اسلامی اشاره و تصریح کرد: نگاه امروز دنیا و تمام مسلمانان و عدالت طلبان جهان به انقلاب اسلامی دوخته شده و از این رو تلاش در زمینه عمران و آبادانی ایران گامی مهم در جهت اثبات کارآمدی آرمان ها، شعارها و پیام های مادی و معنوی انقلاب خواهد بود.



استاندار قم با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف، عزت و استقلال سیاسی کشور در دنیا را بی نظیر و افتخار آمیز توصیف کرد و گفت: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران مستقل ترین کشور به لحاظ سیاسی در جهان است.

حجت الاسلام موسی پور اجرای صدها پروژه مهم از جمله کارخانه های عظیم فولاد، سیمان، پروژه های مترو، مونوریل، فرودگاه بین المللی، طرح انتقال آب از سرشاخه ها، فعالیت دو هزار واحد صنعتی، صدور 1750 مجوز صنعتی، کسب رتبه 13 صنعت کشور و افزایش سرانه درآمدهای استان را از اقدامات صورت گرفته برای توسعه و پیشرفت قم عنوان و بیان کرد: قم امروز در مسیر رشد و توسعه و عمران و آبادانی قرار گرفته است.



وی با اشاره به افتتاح اولین شهرک صنعتی چاپ و نشر کشور در قم گفت: قم با شرایط و ویژگی های خاص همچون فعالیت بیش از چهار هزار پژوهشگر، 500 موسسه فرهنگی، پژوهشی و 1200 مرکز انتشاراتی و 107 چاپخانه یکی از قطب های مهم صنعت چاپ و نشر کشور محسوب می شود.



استاندار قم افزود: این ویژگی ها باعث شده تا قم با کسب رتبه اول کشوری در چاپ کتب دینی و رتبه دوم کشور در چاپ و نشر سایر کتاب ها، جایگاه ممتازی را در این عرصه داشته باشد به طوری که فقط ظرف سال گذشته بیش از 10 هزار عنوان کتاب با 50 میلیون تیراژ در قم چاپ شده که حدود هفت هزار عنوان آن برای اولین بار به چاپ رسیده اند.



حجت الاسلام موسی پور توسعه صنایع فرهنگی را از رویکردهای اصلی توسعه بخش صنعت استان برشمرد و گفت: راه اندازی شهرک چاپ و نشر در راستای این رویکرد صورت گرفته و به رونق و توسعه بیش از پیش صنایع فرهنگی از جمله صنعت چاپ کمک خواهد کرد.



وی پروژه شهرک چاپ و نشر را از جمله طرح های بر زمین مانده استان دانست و عنوان داشت: با اختصاص و تزریق بیش از پنج میلیارد تومان اعتبار که تا تکمیل نهایی آن به بیش از 10 میلیارد تومان نیاز است و تلاش و همت مجموعه دستگاه های دست اندرکار این پروژه آماده بهره برداری شد.



استاندار قم با اشاره به موقعیت مکانی این پروژه گفت: شهرک چاپ و نشر در یکی از بهترین نقاط کشور و در جوار بزرگراه قم تهران به عنوان یکی از پرتردد ترین شاهراه های کشور با حجم تردد روزانه 75 هزار خودرو قرار گرفته است.



حجت الاسلام موسی پور به دیگر مزیت های این شهرک اشاره کرد و افزود: سایر عوامل نظیر دسترسی آسان به پایتخت، همجواری با شهرک فناوری اطلاعات و وجود سایر امکانات موجود و پیش بینی شده چون نمایشگاه دائمی کتب دینی، موقعیت مکانی این شهرک را ممتاز کرده است.



وی با تاکید بر ضرورت عزم و همت جدی فعالان این بخش برای تسریع در توسعه و تکمیل شهرک، از پیش بینی تسهیلات ویژه برای رونق این مکان خبر داد و گفت: کسانی که ظرف شش ماه آینده برای دریافت زمین اقدام کنند از تخفیف 20 درصد در قیمت مصوب و اقساط 5 ساله برخوردار خواهند شد همچنین علاوه بر این افرادی که ظرف یک سال موفق به اتمام ساخت و ساز شوند از 40 درصد تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد.



در حاشیه این مراسم، اصحاب چاپ و نشر استان، از تلاش های حجت الاسلام موسی پور استاندار قم در زمینه به ثمر رسیدن این طرح و دیگر حمایت های بی دریغ ایشان از صنعت چاپ و نشر استان با اهدا لوح قدردانی کردند.