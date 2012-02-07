علیرضا حیدری به دیدار رسول خادم رفت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حیدری دارنده چند نشان رقابتهای جهانی و المپیک که در ابتدای حضور خادم به عنوان مدیر تیمهای ملی و امور فنی ابراز امیدواری کرده بود حضور وی در اردوهای تیم ملی دائمی باشد، پس از اینکه خادم مستقیما مسئولیت فنی تیم ملی کشتی آزاد را برعهده گرفت دوشنبه شب به اردوی تیم ملی رفت.

دارنده مدال برنز المپیک آتن در این دیدار که در محل کمپ تیمهای ملی کشتی برگزار شد، ضمن تبریک به همدوره سابق خود برای وی و تیمهای ملی کشتی در رقابتهای المپیک آرزوی موفقیت کرد.

علیرضا حیدری که در رقابتهای جهانی سال 2007 میلادی سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد را بر عهده داشت، پس از این رقابتها از سمت خود کناره گیری کرد و جای خود را در آستانه رقابتهای المپیک پکن به محمود معزی پور داد.