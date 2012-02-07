اسلام و شیعه هراسی مهمترین توطئه دشمنان در افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محقق بعد از ظهر سه شنبه در همایش "دین، فرهنگ و رسالت علمای افغانستان" که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ص) قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: امروز فصلی نوینی در افغانستان آغاز شده و فضای باز رسانه‌ای و سیاسی پیش آمده و حدود 10 تلویزیون متعهد داریم که وظیفه مقابله با تهاجم فرهنگی و ترویج اسلام را دارند.



وی افزود: جو اسلام هراسی و شیعه هراسی و مجاهده و هزاره هراسی از توطئه های دشمنان در افغانستان است و آن را ترویج می کنند و آنچنان بسیج شده اند که مردم را از روآوردن به اسلام بترسانند و بگویند اگر به اسلام روآورید همان وضعیت طالبان ایجاد خواهد شد.



محقق عنوان کرد: امر به معروف و نهی از منکر اساس همه فرایض اسلامی است اما دشمنان می خواهند آن را نماد بدبختی ما جلوه دهند، علمای اسلامی باید طوری این موضوع را تبیین کنند که امر به معروف و نهی از منکر برای ما افتخار شود.



اسلام با زیبایی معرفی شود



رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان گفت: علما باید اسلام را با چهره ای زیبا و قشنگ به مردم معرفی کنند.



وی با اشاره به سیاست شیعه هراسی در افغانستان بیان کرد: میلیاردها دلار در افغانستان برای ترویج ابتذال و جنگ خرج کرده‌اند اما ایران را متهم به دخالت در این کشور می‌کنند در حالیکه ایران جز ارسال کتاب و ... کار دیگری نکرده و نمی‌کند و ای کاش همه دخالتها از این نوع بود و افغانستان مهد کتاب و علم می‌شد.



محقق عنوان کرد: هر چه مایه افتخار برای ماست می‌خواهند مایه ننگ ما جلوه دهند در حالیکه مجاهدان شیعه و سنی افغانی مقابل رژیم شوروی ایستادند تا آنان را بیرون کردند.



وی افزود: علیه ما برنامه ریزی و حزب سازی شد و امروز بیش از 100حزب درست کرده اند تا جای احزاب جهادی را بگیرند اما ریشه احزاب جهادی محکمتر از گذشته شده است.