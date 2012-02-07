جهان اسلام و غرب به آثار معارف اسلامی به زبان انگلیسی نیازمند است/ ترجمه مدخل حکومت اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از مجموعه آثار برگرفته از دانشنامه جهان اسلام به زبان انگلیسی عصر روز سه شنبه 18 بهمن ماه در بنیاد دایرة المعارف اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام دکتر محمد جعفر علمی مسئول ترجمه برخی از مدخلهای دایرة المعارف اسلامی و معاون پژوهشی جامعه المصطفی العالمیه در این مراسم گفت: در اواخر سال 1386 بود که معاون پژوهشی بنیاد دایرة المعارف اسلامی حجت الاسلام طارمی از تمصمیم به ترجمه برخی از مدخلهای دایرة المعارف اسلامی خبر داد و از بنده برای همکاری دعوت کرد.

وی افزود: باید توجه داشت که ترجمه چنین کارهایی و تولید به زبان انگلیسی در طراز جهانی فقط برای دنیای غرب نیست. در جهان اسلام نیز زبان انگلیسی بعد از زبان عربی زیان دوم به شمار می رود. لذا تولید آثار به زبان انگلیسی در حوزه های تخصصی بسیار بالاست. البته خلاً در این خصوص بسیار بارز است و باید توجه زیادی به آن شود.

معاون پژوهشی جامعه المصطفی العالمیه در خصوص ترجمه برخی مدخلهای دایرة المعارف اسلامی به زبان انگلیسی تأکید کرد: ضروری بود که در حال حاضر برخی از مدخلهای مورد نیاز بالفعل به صورت مستقل چاپ شود. این مدخلها در رشته‌های قرآن پژوهی، تاریخ اسلامی، حقوق و فقه اسلامی بود.

وی تصریح کرد: برخی از مدخلهای ترجمه شده از میان مدخلهای بلند مدت بوده است. برای نمونه مدخلهای تصوف و حدیث ترجمه شد. اما برخی مدخلهای کوتاه که قدر مشترک دارند نیز ترجمه شده است. برای نمونه کتاب احزاب سیاسی در جهان اسلام برگرفته از مدخلهای گوناگون دانشنامه است.

وی در ادامه به دشواریهای کار ترجمه از فارسی به انگلیسی پرداخت و گفت: کار ترجمه از زبان فارسی به زبان انگلیسی کاری سخت و دشوار است. ساختارهای زبانی در این دو زبان با یکدیگر تفاوت دارند و قرابت آنها کم است. علاوه بر ترجمه، موضوع آوانگاری نیز یکی از سختیهای برگردان از زبان فارسی به انگلیسی است.

معاون پژوهشی جامعه المصطفی العالمیه تأکید کرد: در انتخاب مدخلها برای ترجمه اولویت با مطالعات اسلامی و ایرانی بوده است. بر این اساس برخی از مدخلهای ترجمه شده عبارتند از حدیث، تفسیر، حوزه علمیه، تصوف، احزاب سیاسی، تاریخ و تاریخ نگاری، تربیت و پرورش و مدخل پهلوی.

وی در ادامه به ترجمه برخی مداخل دیگر که در مرحله ویراستاری قرار دارند اشاره و گفت: برخی مداخل دیگر نیز ترجمه شده و در مراحل ویراستاری قرار دارند. از جمله این مداخل می توان به مداخل درآمدی بر صور قرآنی، مباحث کلامی، حکومت اسلامی، مشاهیر اسلامی، شهرهای اسلامی و حقوق اشاره کرد.

معاون پژوهشی جامعه المصطفی العالمیه در پایان گفت: اظهار امیدواری کرد که تا سال آینده 10 جلد کتاب معادل دو جلد از دانشنامه جهان اسلام نیز به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شود.

به گزارش مهر، در مراسم رونمایی از مجموعه آثار برگرفته از دانشنامه جهان اسلام به زبان انگلیسی، اندیشمندان و فرهیختگانی چون آقایان خانی، شیخ، موسوی گرمارودی، طارمی، فانی، محقق، دادبه و خانم انصاری حضور داشتند.