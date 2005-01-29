تيم فوتبال پرسپوليس فردا عازم كيش خواهد شد

به گزارش خبرنگار " مهر" تيم فوتبال پرسپوليس پس ازانجام ديداري دوستانه مقابل تيم سرخپوشان دلوار افزاركه با نتيجه مساوي به پايان رسيد ، تمريناتش را تعطيل كرد. اين تيم ساعت 17 فردا تهران را به مقصد جزيره كيش ترك خواهد كرد تا خود را براي ديدار روز دوشنبه مقابل اشتورم گراتس آماده كند. اين ديدار سومين بازي تيم اشتورم گراتس در اردوي دوازده روز در جزيره كيش خواهد بود.

تيم فوتبال پرسپوليس در برگشت از كيش تمريناتش را براي ديدار هفته نوزدهم مقابل ملوان بندرانزلي پيگيري خواهد كرد.