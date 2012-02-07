جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان دولت در تبریز خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری دیدارهای رده بندی و فینال رشته فوتسال، دهمین دوره جشنواره مسابقات فرهنگی ورزشی کارکنان دولت آذربایجان شرقی تحت عنوان جام فجر به پایان رسید.

در رقابتهای فوتسال که با شرکت 18 و بصورت دوره ای و حذفی به مدت هشت روز برگزار شد، پس از برگزاری 40 بازی، در دیدار فینال که به نوعی تکرار دیدار فینال سال گذشته نیز بود، تیم جهاد کشاورزی توانست دو بر صفر تیم آب منطقه ای را از پیش رو برداشته و قهرمان رقابتها شود.

در دیدار رده بندی نیز تیم آموزش و پرورش توانست شش بر سه تیم دانشگاه تبریز را شکست داده و مقام سومی را از آن خود کند.

بدین ترتیب با اتمام رقابتهای فوتسال، دهمین جشنواره مسابقات فرهنگی، ورزشی کارکنان دولت آذربایجان شرقی نیز پس از یک ماه برگزاری به پایان رسید.

در دهمین جشنواره مسابقات فرهنگی، ورزشی انتخابی کارکنان دولت استان جام فجر به مناسبت دهه مبارکه فجر 800 کارمند دولت از 28 دی در پنج رشته ورزشی مردان و چهار رشته ورزشی بانوان در تبریز باهم به رقابت پرداختند.

در این دوره، رشته های تنیس روی میز، طناب کشی، شطرنج، فوتسال و والیبال در رده مردان و رشته های طناب کشی، تنیس روی میز، والیبال و آمادگی جسمانی در رده بانوان به انجام رسید.