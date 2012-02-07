محتوای مذاکرات با بشار اسد/ همه پرسی قانون اساسی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری ایتارتاس روسیه گزارش داده است سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پس از دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق گفت بشار اسد به زودی زمان همه پرسی درباره قانون اساسی جدید را مشخص خواهد کرد.



لاوروف افزود اسد به وی گفته است طی روزهای آینده با اعضای کمیته ای که پیش نویس قانون اساسی جدید را تهیه کرده اند، دیدار خواهد کرد.



این در حالی است که کمیته ملی تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه با اعلام پایان یافتن کار خود، اعلام کرد پیش نویس قانون اساسی را به بشار اسد برای اعلام زمان همه پرسی درباره آن تقدیم می کند.

مذاکرات اسد و لاوروف ؛ تاکید رئیس جمهوری سوریه بر ادامه اصلاحات



خبرگزاری رسمی سوریه(سانا) گزارش داد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به وزیر امور خارجه روسیه گفت سوریه مصمم به انجام گفتگوی ملی با مشارکت نمایندگان دولت و مخالفان و افراد مستقل و آماده همکاری با هر گونه تلاش در راستای حمایت از ثبات کشور است.



در دیدار لاوروف و اسد، حوادث کنونی سوریه و برنامه های زمان بندی برای اصلاحات جاری و ماهیت اقدامات تروریستی علیه شهروندان و نهادهای دولتی از سوی گروههای مسلح مورد حمایت طرفهای خارجی مورد بررسی قرار گرفت.



اسد در این دیدار از مواضع دولت روسیه در شورای امنیت و مخالفت با دخالتهای خارجی در امور داخلی سوریه تقدیر کرد.



رئیس جمهوری سوریه در این دیدار گفت : سوریه از همان ابتدا از هر گونه تلاشی که به حل بحران سوریه کمک کند، استقبال کرده است و به طرح کاری اتحادیه عرب هم پایبند بود و به طور کامل با تیم ناظران عرب همکاری کرد، هرچند برخی طرفهای عربی در راه فعالیت این تیم مانع تراشی کردند.



وزیر امور خارجه روسیه هم با حمایت مجدد از موضع کشورش در وتوی قطعنامه ضد سوری در شورای امنیت به همراه چین بر تمایل کشورش برای حفظ ثبات سوریه و استقلال در تصمیم گیری و حمایت از منافع ملت سوریه و اصلاحات به رهبری اسد تاکید و ابراز امیدواری کرد این اصلاحات به زودی اجرا شود و تمام سوریها در گفتگوهای ملی که حاکمیت و امنیت کشورشان را حفظ می کند، مشارکت کنند.

بر اساس گزارش سانا، در این دیدار میخائیل فرادکف رئیس سازمان اطلاعات خارجی روسیه و میخائیل بوگدانف فرستاده ویژه رئیس جمهوری این کشور به خاورماینه حضور داشتند.



لاوروف در یک کنفرانس مطبوعاتی در دمشق گفت : مذاکرات بسیار مهمی با رهبری سوریه انجام دادم و بر آمادگی خود برای کمک به خروج سوریه از بحران کنونی در نزدیک ترین زمان تاکید کردم.



وی افزود : رئیس جمهوری سوریه هم بر پایبندی خود برای پایان دادن به خشونت از هر منبعی و ادامه همکاری با تیم ناظران عرب تاکید کرده است.



لاوروف گفت : در تماس تلفنی روز گذشته با نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب بر ضرورت حفظ تیم ناظران عرب و گسترش فعالیت آن تاکید کردم.



وی سفر خود به دمشق را یک ماموریت بسیار مهمی دانست که مدودف رئیس جمهوری روسیه، وی را مامور انجام آن کرد.



لاوروف همچنین با تاکید بر ادامه تلاشها برای حل بحران سوریه از طریق همکاری و هماهنگی با همسایگان سوریه و اتحادیه عرب و ضرورت خودداری قدرتهای خارجی از دخالت در امور داخلی این کشور و بازگشت گروههای مخالف به میز مذاکرات برای دستیابی به توافق و آشتی ملی تاکید کرد.



وزیر امور خارجه روسیه امروز در میان استقبال شهروندان سوری وارد دمشق شد .