دو ساختمان بسیج در بناب افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر سه شنبه پایگاه مقاومت بسیج مسلم ابن‌عقیل روستای آلقو نخستین طرحی بود که به بهره‌برداری رسید.

ساختمان این پایگاه مقاومت در زمینی به وسعت 180مترمربع و زیربنای 100 مترمربع احداث شده و برای آن 200 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

زمین این پایگاه از طرف دهیاری و شورای اسلامی روستای آلقو اهدا شده و احداث آن ظرف 40 روز به اتمام رسیده است.

همچنین پایگاه مقاومت بسیج ابوذر روستای قشلاق خانه‌برق نیز دومین طرحی بود که افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

ساختمان این پایگاه مقاومت نیز در زمینی به مساحت 720 مترمربع و زیربنای 106 مترمربع احداث شده و برای آن 180 میلیون ریال اعتبار صرف شده است.

بخشدار مرکزی بناب در مراسم بهره‌برداری از این طرح‌ها، با گرامیداشت فرارسیدن سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، از سه عامل پیشرفت، خودباوری و عزت به‌عنوان ارمغان ارزشمند انقلاب نام برد و تأکید کرد: تا هنگامی که از دستاوردهای نظام و انقلاب به خوبی پاسداری کنیم، هرگز تحت سلطه استکبار نخواهیم رفت.

ناصر بزاز بنابی با اشاره به روند گسترش فضاهای پایگاه‌های مقاومت بسیج در کشور، گفت: این پایگاه به‌عنوان کانون‌های رشد و تعالی جوانان بوده و قطعا با برنامه‌ریزی مناسب آنها را به سعادت ابدی هدایت می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به مشکلات آب کشاورزی روستای آلقو گفت: این روستا تنها روستای بناب است که مشکل آب کشاورزی دارد اما آبرسانی به این روستا هم اکنون در حال مطالعه و برنامه‌ریزی است و در آینده از نهر «چوان چای» انتقال داده می‌شود.

اداره تبلیغات اسلامی بناب دارای ساختمان می شود

با آغاز عملیات عمرانی مجتمع فرهنگی و تبلیغی شهرستان بناب، اداره تبلیغات اسلامی بناب دارای ساختمان اداری شد.

حجت الاسلام رسول یگانه در این باره گفت: این مجتمع در زمینی به مساحت 400 مترمربع و در دو طبقه احداث می شود و برای احداث آن مبلغ دو میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار تصویب و 30درصد آن نیز جذب شده است.

وی افزود: این پروژه در مدت دوسال تکمیل و بهره برداری خواهد شد.

زمین این مجتمع را اداره مسکن و شهرسازی و شورای اسلامی شهر بناب اهدا کرده اند.