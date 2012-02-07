اخبار کوتاه از استانداری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد اشرفنیا با بیان این که سرعت و حجم اجرای پروژههای عمرانی در زمان دولت نهم و دهم نسبت به گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته، گفت: شاخصهای توسعه در مدت شش سال فعالیت دولتهای نهم و دهم در مقایسه با مدت مشابه در گذشته به طور جهشی رشد کرده و برخی از طرحهای بزرگ مانند مسکن مهر و مقاومسازی روستایی مختص این دو دولت است.
وی تعداد پروژههای عمرانی قابل افتتاح استان در دهه فجر امسال را 486 پروژه عنوان کرد و گفت: با افتتاح این پروژهها تعداد پروژههای افتتاح شده استان در سال جاری به یک هزار و 680 پروژه با اعتبار 25 هزار و 765 میلیارد ریال میرسد.
اشرفنیا بیان کرد: اعتبار طرحهای هادی روستایی یک هزار و 163 درصد و اجرای آن 322 درصد در دولت نهم و دهم نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
وی از احداث و بهسازی 840 کیلومتر راه روستایی در دولت نهم و دهم بیشتر از مدت مشابه سال قبل خبر داد و اظهار داشت: در زمان فعالیت این دو دولت، در بخش گازرسانی به روستاها 108 درصد، اورژانس جادهای 280 درصد و آب شرب بهداشتی 177 درصد شاخصها افزایش یافته است.
وی همچنین از افزایش 38 درصدی احداث شهرکها و نواحی صنعتی، 548 درصدی سرمایهگذاری بخش خصوصی در شهرکهای صنعتی، 362 درصدی جواز تاسیس طرحهای صنعتی و 713 درصدی سرمایهگذاری خارجی در استان در شش سال گذشته خبر داد.
زنان با حضور پررنگ درانتخابات پاسداری خود از آرمان های انقلاب را اثبات می کنند
نسرین پیرسمساری امروز در همایش انقلاب اسلامی، رسالت و منزلت زن مسلمان افزود: زنان کشورمان در طول 33 سال گذشته در دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس وهمچنین در پاسداری از ارزش های انقلاب و جنگ نقش بسیار مهمی ایفا کرده اند.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی تحولی در فکرها و قلب های ملت ایران و همچنان مسلمانان جهان ایجاد کرد و اکنون این زنان هستند که باید از این تحول ایجاد شده پاسداری کنند.
وی تاکید کرد: زنان باید حافظ خون هایی باشند که برای استقرار نظام اسلامی ریخته شده و این امر با حضور در صحنه های حساس سیاسی و اجتماعی به ویژه انتخابات ممکن است.
پیرسمساری گفت: جایگاهی که امام خمینی (ره) برای خانواده و زنان ترسیم کرده جایگاهی والا و ماندگاری است و این انقلاب به رهبری امام(ره) کرامت را به زنان هدیه کرد.
وی با اشاره به اینکه 67 درصد دانشجویان دانشگاه های ما را دختران تشکیل می دهند، افزود: این امر نشان می دهد که زنان ما به صورت هدفمند و هدایت شده در جامعه حضور دارند.
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