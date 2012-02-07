خواهان ثبات سوریه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "الکساندر زاسپیکین" سفیر روسیه در لبنان گفت: روسیه به دنبال ثبات و اصلاحات سریع در سوریه است.

وی افزود: تلاشهای روسیه در این برهه حساس، حل مسالمت آمیز بحران داخلی سوریه به گونه ای است که منافع همه طرفها تامین شود.



زاسپیکین پس از دیدار با "عدنان منصور" وزیر امور خارجه لبنان گفــت : سطح تفاهم میان روسیه و لبنان درباره اوضاع سوریه عالی و تحولات سوریه بر اوضاع منطقه تاثیر گذار است.

سفیر روسیه در لبنان گفت : اوضاع سوریه باید آرام شود و امیدواریم که ناظران اتحادیه عرب دوباره به سوریه بازگردند.



وی با انتقاد از مواضع دوگانه برخی کشورهای عربی در خصوص سوریه اظهار داشت : همه باید مواضع یکسانی اتخاذ کنند.