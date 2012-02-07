دومین همایش ملی تجاری سازی پژوهش در ابرکوه برگزار می شود

احمد علوی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال بی نظیر از اولین همایش ملی تجاری سازی پژوهش در ابرکوه اظهار داشت: دومین همایش نیز آبانماه سال 1391 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه برگزار می شود.

وی افزود: موضوع تجاری و عملیاتی شدن تحقیقات و پژوهشها برای حل مشکلات و نیازهای کشور از دغدغه های مقام معظم رهبری است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه بیان داشت: این واحد دانشگاهی تلاش می کند در این مسیر فضایی را برای ارائه نظرات کارشناسان و صاحب نظران فراهم کند.

وی عنوان کرد: تجربه برگزاری اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش در سال 1389 و استقبال کم نظیر محققان کشور از این همایش باعث شد تا این واحد دانشگاهی برگزاری دومین دوره این همایش را نیز در مقطع ملی در تقویم همایشهای سال 1391واحد ابرکوه قرار دهد.

علوی راد یادآور شد: به زودی فراخوانهای همایش در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.