مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند

به گزارش خبرنگارمهر، احمد عجم عصرسه شنبه در مراسم کلنگزنی طرح ساماندهی و کنترل سیل مسیل روستای توآباد از توایع بخش آبگرم بوئین زهرا گفت: مردم با خلق انقلاب اسلامی و فدا کردن فرزندان خود موجب پیروزی انقلاب شدند و امروز همه ما وظیفه داریم از این ثمره شهدا صیانت کنیم.

وی افزود: به دلیل صلابت نظام اسلامی شاهد مخالفت دشمنان با این انقلاب مردمی هستیم و تنها حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات می تواند توطئه دشمنان را خنثی و نقش بر آب می کند.

عجم تصریح کرد: روستای توآباد با جمعیت محدود خود با تقدیم بیش از 24 شهید تعهد انقلابی و اسلامی خود را ادا کرده و امروز هر خدمتی که به این مردم ارائه شود کار کوچکی است که به پاس قدردانی از ولی نعمتان انقلاب صورت می گیرد.

استاندار قزوین نگرانی مردم روستای توآباد از طغیان رودخانه منطقه و وارد شدن خسارتهای مالی در طول سال را مهمترین دلیل اجرای طرح ساماندهی رودخانه روستا ذکر کرد و اظهارداشت: از شرکت آب منطقه ای قزوین که با اجرای این طرح مهم زمینه ایجاد آرامش مردم این روستا و کاهش نگرانی مردم را موجب شده تقدیر و تلاش می کنیم تا خدمات زیربنایی و رفاهی در همه مناطق استان توزیع شود.

وی از مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین خواست با تسریع در اجرای این طرح مهم موجب آسودگی خاطر مردم روستای توآباد و جلب رضایت آنان شود.

روستای توآباد در بخش آبگرم بوئین زهرا دارای 170 خانوار جمعیت است.