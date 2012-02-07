ظرفیت سدهای کشور به 12 میلیارد متر مکعب رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عطارزاده شامگاه سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی سد تنگ سرخ شیراز گفت: جشن خودکفایی نشان از موفقیت متخصصین حوزه آب در کشور دارد.

وی ادامه داد: در سال جاری سد کارون چهار بزرگترین سد قوسی کشور افتتاح شد که این نشان از موفقیت متخصصان و توجه به فرامین امام (ره) در خصوص افزایش روحیه خودباوری و چگونه پیمودن راه بود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ظرفیت سدهای استان فارس در حال حاضر سه میلیارد مترمکعب است، افزود: استان فارس با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب در کشور در بحثهای مربوط به آب، دارای جایگاه مناسبی است که در این راستا سه میلیارد متر مکعب سد در حال بهره برداری و یک میلیارد متر مکعب نیز در حال ساخت است.

عطارزاده تصریح کرد: با برنامه ریزیهای صورت گرفته اجازه نخواهیم داد که خشکسالی تاثیرات نامطلوب در استان فارس داشته باشد.

وی در خصوص اهمیت سد تنگ سرخ نیز یادآور شد: این سد می تواند در بحث گردشگری و مقابله با سیلابها تاثیر فراوان داشته باشد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه مباحث فنی و مطالعاتی به صورت کامل در اجرایی شدن این طرح مد نظر قرار گرفته، گفت: به هیچ عنوان بدون مطالعات کافی اجازه ساخت سد در هیچ منطقه کشور را نمی دهیم.