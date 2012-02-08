جمال میاحی در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش حملات دزدان دریایی به کشتی‌های نفتکش عبوری ایران در خلیج عدن و دریای سرخ، گفت: حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در این منطقه منجر به افزایش ایمنی تردد کشتی‌های نفتکش ایران شده است.

مدیر امور فنی شرکت ملی نفتکش ایران با اعلام اینکه در حال حاضر یک کارگروه ویژه در تهران به طور شبانه روزی وضعیت تردد نفتکش‌های ایران در آبراه‌های بین‌المللی را پیگیری می کنند، تصریح کرد: علاوه بر این به منظور افزایش ایمنی نفتکشها در اطراف تمامی این کشتی‌ها سیم خاردار نصب شده است.

این مقام مسئول با اشاره به تجهیز تمامی کشتی‌های نفتکش ایران به تجهیزات دید در شب، اظهار داشت: سرعت بالای کشتی‌های نفتکش ایران به ویژه در محدوده منطقه خطر و استفاده حداکثری از این فاکتور در ناکامی حملات دزدان دریایی تاثیر گذار بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر به تمامی کارکنان کشتی‌های نفتکش ایران دستورهای العمل های لازم برای نحوه مقابله با حملات احتمالی دزدان دریایی داده شده است، تاکید کرد: با این تمهیدات پیش بینی می شود حملات احتمالی دزدان دریایی با شکست روبرو شود.

به گزارش مهر، بعداز ظهر پنج شنبه هفته گذشته ساعت 16 بعد از ظهر به وقت محلی پنجاه و یکمین حمله دزدان دریایی به یک فروند کشتی نفتکش 300 هزار تنی ایران در تنگه باب المندب به وقوع پیوست.

در این حادثه بین 30 تا 35 قایق تندروی دزدان دریایی به یک نفتکش 300 هزار تنی ایران حمله کردند که با حضور به موقع نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی دزدان دریایی در این حمله ناکام مانده اند.



دزدان دریایی در منطقه شاخ آفریقا تا مناطق ساحل شرقی کشور سومالی و کنیا، تا حوزه دریایی شمال جزیره ماداگاسکار را تا عمق 450 مایلی دریا تحت نفوذ دارند.



از سوی دیگر مقصد نهایی دزدان دریایی پس از گروگان‌گیری کشتی‌ها، سواحل و بنادر کشور سومالی جهت پناه‌ گرفتن است که بعد از هر گروگان‌ گیری، اقدام به دریافت باج ‌گیری و دریافت مبالغ بسیار بالایی می‌کنند.



در حال حاضر انتقال حدود 12 میلیون بشکه نفت خام کشورهای اوپک و غیر اوپک از مسیر تنگه باب ‌المندب و سواحل کشور سومالی به طرف قاره اروپا و امریکا، تردد بیش از 40 درصد صادرات گاز مایع (LNG) قاره آسیا در منطقه نا امن تنگه باب المندب انجام می گیرد.



همچنین تردد سالانه بیش از 65 هزار کشتی که عمدتا حامل کالاهای صادراتی و وارداتی هستند از مسیر مذکور مهمترین دلایل اهمیت امن بودن تنگه راهبردی باب المندب است. منطقه تهدید و خطر، حدود 1.2 میلیون مایع مربع وسعت را دارد.



این در حالی است که در شرایط فعلی ظرفیت ناوگان کشتیهای نفتکش ایران حدود 10 میلیون و 700 هزار تن بوده که با این تعداد کشتی امکان جابه جایی سالانه بیش از 100 میلیون تن نفت خام و انواع فرآورده های نفتی وجود دارد.



همچنین هم اکنون ساخت 28 فروند نفتکش جدید توسط سازندگان داخلی و خارجی در حال انجام بوده که با ورود این تعداد کشتی ظرفیت حمل نفت خام و فرآورده های نفتی کشور بیش از 7.5 میلیون تن افزایش می یابد.



با ورود 28 فروند نفتکش جدید در مجموع ظرفیت ناوگان نفتکش به 18 میلیون تن خواهد رسید که در مجموع امکان جابه جایی سالانه بالغ بر 150 میلیون تن نفت و فرآورده های نفتی فراهم می شود.