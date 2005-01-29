قاسم داوود : با كمال تاسف بايد بگويم دو همسايه بد بنام ايران و سوريه داريم

به گزارش خبرگزاري مهر ، به نقل از راديو آمريكايي " سوا" قاسم داوود ايران و سوريه را به نقش فعال در حمايت از شورشيان كه حملاتي را عليه اهداف آمريكايي و عراقي انجام مي دهند، متهم كرد.



داود از دو كشور ايران و سوريه خواست اجازه عبور شورشيان را از مرزهاي خود به عراق را ندهند.



قاسم داوود گفت : متاسفانه بايد بگوييم كه ما دو همسايه بد بنام ايران و سوريه داريم



اين وزير عراقي ادعا كرد به رغم تلاش هاي ديپلماتيك براي متقاعد كردن ايران براي كنترل مرزهايش با عراق اما شورشيان همچنان به عبور از آن ادامه مي دهند.



قاسم داوود همچنين مدعي شد : مداخله ايران بويژه در نقاط همجوار مرزي بسيار واضح است و ما نفوذ بسياري از شورشيان را كه از مرزها عبور مي كردند رديابي كرده ايم.



اين وزير عراقي سوريه را نيز به دخالت در امورداخلي كشورش متهم كرد و گفت : عراق و آمريكا تلاش كردند سوريه را به ممانعت از ورود شورشيان متقاعد كنند اما كوشش ها بيهوده و بي نتيجه بود.

وي افزود : ما هيچ پاسخي از سوري ها تاكنون دريافت نكرده ايم با وجود اينكه اطلاعات دريافت ما و مدارك محكم وغير قابل انكاري در در دست داريم كه به دست داشتن عناصر امنيتي و مقامات سوري در فعاليت هاي شورش در عراق اشاره مي كند.



شايان ذكر است حازم شعلان وزير دفاع دولت موقت بارها دراظهارات تكراري و بي پايه و اساس ايران را به دخالت در امور داخلي عراق و حمايت از تروريسم متهم مي كرد كه اخيرا در مقاله اي با عقب نشيني نسبي گفته بود : من هرگز دولت هاي ايران و سوريه را به حمايت از تروريسم متهم نمي كنم بلكه جريان هايي در اين دو كشور هستند كه از تروريسم حمايت مي كنند .



شعلان كه بارها ايران را دشمن شماره يك عراق خوانده بود با عقب نشيني از اين ادعا گفت : ما مي خواهيم روابط حسنه اي با همه كشورها از جمله ايران داشته باشيم .

همچنين وائل عبداللطيف وزير امور استان هاي دولت موقت عراق هم در ادعايي بي اساس گفته بود: ايران در تمام عراق نفوذ دارد و حتي نفوذ اين كشوربه فلوجه هم رسيده است.



