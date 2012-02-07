السنوسی در مالی است/ 7 تاجورایی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع آگاه در طرابلس گزارش دادند: قطعا "عبدالله السنوسی" رئیس سازمان اطلاعات رژیم سابق لیبی هم اکنون در شمال مالی تحت حمایت شورشیان مسلح این کشور که هسته اصلی آن را نظامیان سابق ارتش لیبی تشکیل می دهند، قرار دارد.

منابع مذکور بیان کردند: السنوسی تحت حمایت "محمد نجم" فرمانده شورشیان شمال مالی قرار دارد و "موسی ابراهیم" سخنگوی رژیم قذافی نیز به نیجر فرار کرده است.

منابع فوق ذکر کردند: این در حالی است که "عبدالمولی سالم الغضبان" سفیر رژیم قذافی در الجزایر با اتهامات مختلفی روبرو است و شورای انتقالی لیبی طی نامه ای از مقامات الجزایر خواسته است که وی را تحویل لیبی دهند.

از سوی دیگر منابع بیمارستانی در طرابلس از کشته شدن پنج نفر از ساکنان تاجورایی در یکی از اردوگاههای برپا شده برای آنها در پایتخت لیبی خبر دادند.

"هدی بلعید" از ساکنان اردوگاه در این باره گفت : مردانی از مصراته به اردوگاه آمدند و ما این مسئله را ازخودروهای آنها فهمیدم، زیرا عبارت مصراته بر روی خودروهای آنها نوشته شده بود.

وی افزود: پانزده مصراته ای به سوی ما آتش گشودند که زنان فرار کردند، اما مردان ماندند که برادر من نیز یکی از آنها بود که از ناحیه سر و گردن هدف گلوله قرار گرفته بود.

این در حالی است که منابع بیمارستانی اعلام کردند: در اثر حمله به اردوگاه تاجورایی ها در طرابلس پنج نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر "فتحی باشاجا" عضو شورای نظامی مصراته هر گونه دخالت انقلابیون مصراته در این حمله را رد کرد.

شایان ذکر است که تاجوراء از جمله شهرهایی بود که گردانهای قذافی از آن به عنوان پایگاهی علیه مصراته استفاده می کردند. این شهر که زمانی 30 هزار نفر جمعیت داشت هم اکنون به شهر ارواح تبدیل شده است. انقلابیون مصراته که معمر قذافی را به طرز فجیعی کشتند در کمین اهالی تاجوراء هستند.آنها علاوه بر ویرانی تاجورا منازل آنرا غارت کرده اند.