حضور مردم در انتخابات تبلور همبستگی نظام و مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی گفت: دشمن برای حضور مردم در صحنه انتخابات و راهپیمایی ۲۲ بهمن حساب ویژه ای باز کرده که حضور پرشور در این انتخابات، وظیفه شرعی و تکلیف دینی همگانی است.
وی به تصمیم عجولانه اتحادیه اروپا در تحریم ملت ایران اشاره و تأکید کرد: تحریم های اقتصادی علیه ایران، تأثیری در عزم نظام جمهوری اسلامی برای پیشرفت و توسعه همه جانبه ندارد.
عنابستانی شیوه تهدید، فشار و تحریم برای مقابله با پیشرفت نظام جمهوری اسلامی را نامناسب برشمرد و افزود: ملت ایران صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای خویش را در مجامع بین المللی اعلام کرده و به کارگیری شیوه های فشار و تحریم، شکست خورده است.
پیشرفتها نشانه کارآمدی نظام اسلامی است
علی اصغر عنابستانی با اشاره به پیشرفتهای جمهوری اسلامی در 33 سال قبل علاوه بر تحریم ها و فشارهای مختلف دشمنان گفت: این پیشرفت ها نشانه کارآمدی نظام اسلامی است.
وی تأکید کرد: دشمن همواره با حیله، نیرنگ و سیاه نمایی قصد نشان دادن ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی را داشته که به لطف خدا، رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و وحدت مردم، این توطئه ها نیز خنثی شده است.
عنابستامی دستاوردهای جمهوری اسلامی در استقلال سیاسی و اقتصادی، فناوری هسته ای، فرآوری سلول های بنیادین، پزشکی و کشاورزی را مثبت برشمرد و افزود: این پیشرفتها نماد کارآمدی و عزت ملتی بوده که می خواهد در برابر زورگویی ها بایستد و مستقل باشد.
استاندار چهارمحال و بختیاری خودباوری، اعتماد به نفس و عزت جهانی را از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران اعلام و تصریح کرد: جهان چشم به انقلاب مردم ایران دوخته است.
وی دهه فجر را میثاق ملت در تحقق شعارهای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دانست و گفت: ملت بزرگ ایران با اتحاد و همدلی با نظام جمهوری اسلامی در تحقق این شعارها تلاش کرده است.
عنابستانی به تحقق شعار جهانی شدن انقلاب ایران اشاره و خاطرنشان کرد: بیداری اسلامی در عصر حاضر ادبیات و آرمان نظام جمهوری اسلامی را جهانی کرد.
۱۰ پروژه کشاورزی در شهرستان فارسان بهره برداری شد
فرماندار شهرستان فارسان از بهره برداری ۱۰ پروژه کشاورزی در این شهرستان خبرداد.
بهروز مردانی نژاد گفت: برای بهره برداری از این پروژه ها بیش از ۱۰ میلیارد و ۷۹۶ میلیون ریال هزینه شده است.
وی تأکید کرد: از این مبلغ ۷۲۸ میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی، دو میلیارد و ۴۹۴ میلیون ریال آورده متقاضیان و بقیه تسهیلات بانگی است.
مردانی نژاد افزود: از مجموع پروژه های یاد شده هشت پروژه بانکی و بقیه دولتی هستند.
فرماندار شهرستان فارسان تصریح کرد: با راه اندازی از این طرح ها زمینه اشتغال مستقیم ۲۸ نفر و بهره مندی ۱۹۵ خانوار فراهم شد.
وی گفت: طرح های بهره برداری شده شامل دو واحد پرورش مرغ گوشتی، چهار پروژه اجرای آبیاری تحت فشار بارانی، یک پروژه اجرای آبیاری تحت فشار قطره ای، دو پروژه احداث کانال آب رسانی و یک واحد پرورش قارچ دکمه ای هستند.
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