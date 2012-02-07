حضور مردم در انتخابات تبلور همبستگی نظام و مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی گفت: دشمن برای حضور مردم در صحنه انتخابات و راهپیمایی ۲۲ بهمن حساب ویژه ای باز کرده که حضور پرشور در این انتخابات، وظیفه شرعی و تکلیف دینی همگانی است.

وی به تصمیم عجولانه اتحادیه اروپا در تحریم ملت ایران اشاره و تأکید کرد: تحریم های اقتصادی علیه ایران، تأثیری در عزم نظام جمهوری اسلامی برای پیشرفت و توسعه همه جانبه ندارد.

عنابستانی شیوه تهدید، فشار و تحریم برای مقابله با پیشرفت نظام جمهوری اسلامی را نامناسب برشمرد و افزود: ملت ایران صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای خویش را در مجامع بین المللی اعلام کرده و به کارگیری شیوه های فشار و تحریم، شکست خورده است.

پیشرفتها نشانه کارآمدی نظام اسلامی است

علی اصغر عنابستانی با اشاره به پیشرفتهای جمهوری اسلامی در 33 سال قبل علاوه بر تحریم ها و فشارهای مختلف دشمنان گفت: این پیشرفت ها نشانه کارآمدی نظام اسلامی است.

وی تأکید کرد: دشمن همواره با حیله، نیرنگ و سیاه نمایی قصد نشان دادن ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی را داشته که به لطف خدا، رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و وحدت مردم، این توطئه ها نیز خنثی شده است.

عنابستامی دستاوردهای جمهوری اسلامی در استقلال سیاسی و اقتصادی، فناوری هسته ای، فرآوری سلول های بنیادین، پزشکی و کشاورزی را مثبت برشمرد و افزود: این پیشرفتها نماد کارآمدی و عزت ملتی بوده که می خواهد در برابر زورگویی ها بایستد و مستقل باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری خودباوری، اعتماد به نفس و عزت جهانی را از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران اعلام و تصریح کرد: جهان چشم به انقلاب مردم ایران دوخته است.

وی دهه فجر را میثاق ملت در تحقق شعارهای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دانست و گفت: ملت بزرگ ایران با اتحاد و همدلی با نظام جمهوری اسلامی در تحقق این شعارها تلاش کرده است.

عنابستانی به تحقق شعار جهانی شدن انقلاب ایران اشاره و خاطرنشان کرد: بیداری اسلامی در عصر حاضر ادبیات و آرمان نظام جمهوری اسلامی را جهانی کرد.

۱۰ پروژه کشاورزی در شهرستان فارسان بهره برداری شد

فرماندار شهرستان فارسان از بهره برداری ۱۰ پروژه کشاورزی در این شهرستان خبرداد.



بهروز مردانی نژاد گفت: برای بهره برداری از این پروژه ها بیش از ۱۰ میلیارد و ۷۹۶ میلیون ریال هزینه شده است.

وی تأکید کرد: از این مبلغ ۷۲۸ میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی، دو میلیارد و ۴۹۴ میلیون ریال آورده متقاضیان و بقیه تسهیلات بانگی است.

مردانی نژاد افزود: از مجموع پروژه های یاد شده هشت پروژه بانکی و بقیه دولتی هستند.

فرماندار شهرستان فارسان تصریح کرد: با راه اندازی از این طرح ها زمینه اشتغال مستقیم ۲۸ نفر و بهره مندی ۱۹۵ خانوار فراهم شد.

وی گفت: طرح های بهره برداری شده شامل دو واحد پرورش مرغ گوشتی، چهار پروژه اجرای آبیاری تحت فشار بارانی، یک پروژه اجرای آبیاری تحت فشار قطره ای، دو پروژه احداث کانال آب رسانی و یک واحد پرورش قارچ دکمه ای هستند.

چهار پروژه کشاورزی در شهرستان اردل بهره برداری شد

مدیر جهاد کشاوزی شهرستان اردل گفت: چهار پروژه کشاورزی با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، رئیس اداره روابط عمومی سازمان، فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستانی به بهره برداری رسید.

کیومرث کریمیان افزود: در هفتمین روز از ایام مبارک دهه فجر با عنوان انقلاب اسلامی، جوانان، خودباوری و نهضت علمی چهار پروژه احداث کانال آبرسانی مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه برای احداث این پروژه ها بیش از یک میلیارد و 470 میلیون ریال هزینه شده است، اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه ها 73 خانوار بهره مند می شوند.

وی افزود: این پروژه ها به طول سه هزار و 200 متر در روستاهای سرپیر، دورک قنبری، دشتک و شهرستان اردل واقع شده و 135 هکتار از اراضی و باغات این روستاها راآبیاری می کند.

بهره برداری از پروژه پرورش مرغ گوشتی در روستای نقنه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجن از افتتاح و بهره برداری پروژه پرورش مرغ گوشتی در روستای نقنه به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی در شهرستان بروجن خبر داد.

آیت الله غلامیان بیان داشت: پروژه پرورش مرغ گوشتی در روستای نقنه با حضور معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فرماندار و مسئولین شهرستان مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی افزود: این پروژه با اعتبار سه میلیارد و 250 میلیون ریال از محل تسهیلات بانکی و آورده متقاضی احداث شده و برای 11 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: ظرفیت این واحد پرورش مرغ گوشتی 80 هزار قطعه در سال است.

آغاز طرح بسیج سازندگی در شهرستان شهرکرد

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از آغاز طرح بسیج سازندگی در شهرستان شهرکر خبر داد و افزود: کارگاه یک روزه بهداشت شیر به منظور آموزش بسیجیان در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

پیام قاسمی اظهار داشت: این طرح با همکاری بسیج سازندگی سپاه استان، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان و بسیج مهندسین ناحیه شهرکرد اجرا می شود.

وی افزود: این طرح با حضور 200 نفر از بسیجیان با گرایش کشاورزی به منظور آموزش در روستائیان و مجتمع های دامپروی برگزار می شود.

وی بیان داشت: در این کارگاه آموزشی شرکت کنندگان با موضوعات مختلفی نظیر بهداشت جایگاه دام، کاهش بار میکروبی شیر و رعایت بهداشت شیر دوشی و غیره آشنا شدند و به مدت یک ماه در روستاها و مجتمع ها دامپروری حضور پیدا کرده و به آموزش بهره برداران می پردازند.