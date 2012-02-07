291 نفراز زندانیان جرائم غیر عمد در استان قزوین آزاد شدند

محمد آبفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد386 پرونده در این ستاد تشکیل شده که 301 مورد محکومیتهای مالی و مهریه و 85 مورد تصادف است.

آبفروش میانجیگری را شیوه‌ای مناسب برای حل اختلافات شکات وزندانیان دانست و افزود: میانجیگری به عنوان یک راهبرد اساسی منجر به اخذ رضایت بسیاری ازشکات و حل و فصل مناقشات شده است.



وی تصریح کرد: مداخلات میانجی گرانه ستاد دیه در سال جاری 44 درصد رضایت شکات را با گذشت مبلغی بالغ بر سه میلیارد و 650 میلیون تومان به خود اختصاص داده است.

آبفروش در ادامه به مشکلات و مسائل زندانیان جرائم مربوط به خانواده هم اشاره کرد وگفت: مهریه های سنگین در کاهش امنیت و دوام خانواده مؤثر بوده و افزایش روز افزون شمار زندانیان مهریه به مسئله ای بغرنج تبدیل شده است زیرا بسیاری از ازدواجها بدون درنظر گرفتن معیارهای منطقی مهریه به طلاق و زندان منجر می شود.

وی تصریح کرد:علاوه برمداخلات دولتی در تعیین میزان و سقف مهریه نیازمند تغییر درفرهنگ ازدواج در جامعه هستیم.

مدیرعامل ستاد دیه استان بیان کرد: متأسفانه فرهنگ خانواده در خصوص تعیین مهریه تغییر یافته و بسیاری از بانوان به محض مشاهده کوچکترین اشتباهی همسران را در دادگاه با تحمل حبس در زندان مواجه می ‌کنند که این کار نه تنها مشکلی راحل نخواهد کرد بلکه آسیبهای جدی برپیکره خانواده و نظام اجتماعی پدید می آورد.

این مسئول به جایگاه کمک خیرین نیکوکار درآزاد سازی زندانیان هم اشاره کرد و گفت: مشارکت فعال خیران یکی از دستاوردهای بزرگ ستاد مردمی دیه استان بوده و بیشترین سهم را در آزاد سازی زندانیان جرائم غیرعمد ایفا کرده است.

به گفته آبفروش ازسال 86 تاکنونیک هزار و 130 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد با کمک های خیرین از زندان آزاد شده اند.

مدیرعامل ستاد مردمی دیه استان ازهمکاری مسؤلان قضایی و قضات استان تقدیر کرد و گفت: تأکید دستگاه قضایی در کاهش جمعیت کیفری زندانها، تعامل نزدیک و ارزنده ای را به وجود آورده و در نتیجه فرآیند آزاد سازی زندانیان به شکل مطلوبی کوتاه وتسهیل شده است.

آبفروش یادآورشد: ستاد دیه استان در ردیف 10 استان برتر کشور قرار دارد و این موفقیت بزرگ حاصل تلاش بی وقفه اعضای هیئت مدیره و همکاری دستگاه قضایی و همه کسانی است که بی ادعا برای رضای خداوند متعال گام برداشته اند.



وی اظهار امیدواری کرد با اتکال به خداوند منان شاهدآزادی تمام زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد در کشور و استان باشیم.