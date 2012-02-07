پیروزی انقلاب اسلامی به تقویت وحدت امت اسلام کمک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن نصرالله در سخنانی که به طور مستقیم از شبکه های مختلف عربی پخش می شد، بر ضرورت هوشیاری ملتهای اسلامی در برابر توطئه های دشمنان برای ایجاد دودستگی و شکاف میان آنها تاکید کرد.

نصرالله در ابتدای سخنان خود، سالروز میلاد باسعادت حضرت محمد(ص) آخرین فرستاده بزرگ خداوند و نیز سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) را به تمام مسلمانان جهان تبریک گفت.



وی خاطر نشان کرد : علما و رهبران و صاحبان اندیشه و همه مردم باید در این زمان از صحت اطلاعات و وقایع اطمینان حاصل کنند.



نصرالله گفت : در گذر تاریخ و حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از علما برای تحقق پروژه وحدت اسلامی تلاش کردند، اما پیروزی انقلاب اسلامی، سبب پیشبرد پروژه وحدت اسلامی شد.



وی خاطر نشان کرد در پروژه وحدت اسلامی، مسلمانان باید به خاطر منافع عالی بدون عقب نشینی در زمینه جزئیات عقایدی یا اصول فکری هر مذهب با یکدیگر همکاری کنند.



وی افزود : تقریب میان مذاهب اسلامی به زیان اشغالگران و استعمارگران و مزدوران آنهاست که می خواهند خود را سلطان و حاکم مردم معرفی کنند، آنها بر اصل "تفرقه بینداز، حکومت کن"، پافشاری می کنند.



نصرالله خاطر نشان کرد : همکاری و وحدت میان ملتهای اسلامی به نفع آمریکا و اسرائیل نیست، بلکه آنها منافع خود را در تفرقه و دودستگی میان ملتهای اسلامی دنبال می کنند.



دبیرکل حزب الله لبنان اعلام کرد اخیرا حوادثی برای جلوگیری از وحدت و انسجام امت اسلام رخ داده است.



وی با اشاره به فعالیت برخی رسانه های همسو با نظام سلطه در جهان عرب در جهت فتنه افکنی میان امت اسلام خواستار هوشیاری در برابر جوسازی این رسانه های معاند شد.