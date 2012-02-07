ادامه ایستادگی ملت بحرین در برابر آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار در گزارشی با اشاره به شهادت علی عیسی عبدالله الحایکی در حمله نیروهای رژیم بحرین، از ادامه سیاست مجازات دسته جمعی مردم این کشور در نتیجه به کارگیری گازهای سمی علیه منازل بحرینی ها خبر داده است.

در ادامه این گزارش آمده است : سیاستهای سرکوبگرانه سبب خالی کردن میدان از سوی مردم بحرین نشده است و یکی از فعالان سیاسی زن بحرین به محض آزادی از زندان به صف تحصن کنندگان در یکی از میدانهای آزادی در منطقه المقشع در غرب منامه پیوسته است.

این شبکه در ادامه به سخنان "حافظ حافظ" عضو حزب وعد پرداخته است : اوضاع کشور بحرانی است و سیاستهای سرکوبگرانه با قوت ادامه دارد و به طور گسترده از گازهای اشک آور و گازهای سمی در مناطق مختلف بحرین علیه مردم استفاده می شود.