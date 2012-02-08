272 واحد مسکن مهر در گچساران به متقاضیان واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر علیزاده در این مراسم افزود: همچنین به مناسبت دهه فجر 36 پروژه عمرانی شهرستان گچساران به بهره برداری رسید.

وی هنرستان شبانه روزی گچساران، ساماندهی چهار گلزار شهدا، بهسازی و آسفالت راه روستائی هفت روستا، طرح تقویت ولثاژ برق شهرستان، احداث سه شبکه کانال آبیاری، ساختمان دهیاری را تعدای از این پروژه‌هاعنوان کرد.

علیزاده اظهار داشت: برای این تعداد پروه بیش از 21میلیارد تومان اعتبارهزینه شده است.

وی یادآور شد: در سال جاری 79 پروژه در شهرستان گچساران با اعتبار 105میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی به بهره برداری رسیده است.

انقلاب اسلامی سازندگی را در کشور نهادینه کرد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: امروزه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی فرهنگ کار و تلاش و سازندگی در ایران اسلامی نهادینه شده است.

اکبر نیکزاد اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران هدیه‌ای ارزشمند و الهی بوده که با اراده و لطف پروردگار به پیروزی رسید و به ملت ایران تقدیم شد.

وی با اشاره به نقش تاریخی و محوری امام راحل در پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بر اساس اعتقادات و توکل به خدا با پشتیبانی و وحدت مردم مسلمان، انقلاب اسلامی ایران را مدیریت کرد و به پیروزی رساند.

نیکزاد با تشریح حوادث بعد از انقلاب و اقدامات آمریکا و دنیای غرب علیه ایران اسلامی بیان داشت: از همان روزهای آغاز حکومت اسلامی در ایران، آمریکا و کشورهای غربی به مقابله و سنگ‌اندازی علیه ایران اسلامی پرداختند که به لطف و اراده خداوند تمامی نقشه‌های آنان تاکنون با شکست مواجه شده است.

استاندار با اعتقاد بر اینکه اراده خداوند قوی‌تر شدن ریشه و گسترده‌تر شدن شاخ و برگ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، افزود: در دوران هشت ساله دفاع مقدس رزمندگان این نظام مقدس با توکل به خدا و سلاح ایمان در برابر دشمنان تا دندان مسلح ایستادگی و مقاومت کردند.

نیکزاد افزود: در دوران دفاع مقدس افزون بر 100 کشور جهان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در جنگ با ایران بودند که اعتقاد و ایمان به خدا رمز پیروزی ملت ولایتمدار ایران اسلامی در برابر آنان بود.

ثبت خاطرات رزمندگان دفاع مقدس ضروری است

وی با تاکید بر لزوم بیان خاطرات فداکاری‌ها و ایثارگریهای انقلابیون و رزمندگان دوران دفاع مقدس بیان داشت: این خاطرات افتخارات ملت با بصیرت نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که باید گفته و نوشته شود تا در تاریخ ماندگار شود.

وی همچنین گفت: در این نظام مقدس هرمسئولی قصد اثبات برادری خود به انقلاب و نظام را دارد باید در خدمت‌رسانی به اقشار مختلف مردم پیش‌قدم بوده و بیشتر تلاش کند.

استاندار با اشاره به روند مطلوب خدمات‌رسانی مسئولان به مردم، افزود: امروزه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ادبیات حاکم بر مسئولان در ایران اسلامی خدمات رسانی بیشتر به مردم است.

نیکزاد انتخابات‌ مختلف در ایران را سپردن امور مردم به خود مردم عنوان کرد و گفت: شعار و عملکرد مسئولان در ایران اسلامی در انتخابات و بعد از آن خدمات‌رسانی و نوکری مردم است و این افتخاری برای این نظام مقدس است.

وی، اشتغال را مهمترین مشکل جوانان عنوان کرد و گفت: اشتغال و ارائه راهکارهای اساسی برای حل این مشکل از دغدغه‌های اصلی رهبر فرزانه انقلاب، رئیس جمهور، دولتمردان و همه مسئولان است.

وی تاکید کرد: ایران اسلامی به پشتوانه این مردم در عرصه‌های مختلف موفقیت را طی کرده و ملت همیشه در صحنه با عزم راسخ و غیرت بی‌نظیر خود از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل، خون شهیدان و ولایت و رهبری تا حد جانفشانی مراقبت و صیانت می‌کنند و عقب نشینی نخواهد کرد.

وی همچنین تصریح کرد: مرحله بعدی افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های کهگیلویه و بویراحمد به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر در سطح شهرستان‌های این استان انجام می‌شود.