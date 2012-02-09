کرج برای میزبانی بازی های مهم لیگ برتر فوتبال آماده می شود

محمد محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عدم برگزاری بازی استقلال و ساپیا در کرج اظهار داشت: شهرستان کرج تلاش می کنند تا زمینه و بسترهای لازم برای میزبانی این بازی ها را فراهم کند.



وی گفت: طبق مصوبه شورای تامین استان در حال حاضر کرج شرایط میزبانی بازی های مهم لیگ برتر را ندارد.



رئیس هئیت فوتبال استان البرز ادامه داد: به دلیل همجواری کرج با تهران چنین بازی هایی با استقبال تماشاگران مواجه خواهد شد و با توجه به تعداد محدود صندلی های ورزشگاه، گنجایش انبوه تماشاگران در این ورزشگاه وجود ندارد.



وی افزود: لایه های حفاظتی ورود و خروج به ورزشگاه و همچنین انتقال تماشاگران به ورزشگاه و وجود پمپ بنزین در مسیر ورودی ورزشگاه که سبب ترافیک سنگین نیز می شود از جمله مشکلاتی است که شورای تامین استان با میزبانی کرج از بازی مهم لیگ برتر خودداری می کند.



رئیس هئیت فوتبال استان البرز گفت: بنابراین بدین منظور تلاش می شود این مشکلات موجود مرتفع شده تا مجوز میزبانی بازی های مهم لیگ برتر داده شود.

