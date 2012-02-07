جداکردن دلسوزان نظام از مردم بازرترین شکل دشمنی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی شامگاه سه شنبه در مراسم بزرگداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که از سوی جبهه پیروان خط امام و رهبری و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم در مسجد امام زین‌العابدین(ع) برگزار شد، با بیان اینکه قم پایگاه انقلاب است، برگزاری مراسم بزرگداشت انقلاب در این شهر را اقدامی ارزنده توصیف کرد و اظهار داشت: اهتمامی که قمی‌ها باید نسبت به انقلاب اسلامی داشته باشند باید بیشتر از شهرهای دیگر باشد.



وی تاکید کرد: انقلاب اسلامی از حوزه علمیه قم آغاز شد و مردم قم اولویت اول را در میان ملت ایران نسبت به گرامیداشت انقلاب دارند.



آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به برخی آیات قرآن کریم گفت: انسان‌های مومنی که قیام می‌کنند و جامعه‌ای که در راه خدا حرکت می‌کند بدون تائید خدا و ملائکه موفق نمی‌شوند.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: ما که به قرآن کریم معتقدیم باید از این آیات شریفه به خوبی استفاده کنیم. انسان‌هایی که قدم‌های بزرگی برای جامعه و اسلام بر می‌دارند بدون عنایت الهی نمی‌توانند این کار را انجام دهند.



این استاد حوزه اضافه کرد: ما نسبت به این انقلاب از خمینی بزرگ و رهبری معظم انقلاب آموخته‌ایم که این نهضت با تائیدات الهی به وقوع پیوسته است. این یک شعار و لفظ نبود که یک فقیه برجسته برای اینکه مردم را برای حضور در صحنه‌های انقلاب تشویق کند این لفظ را به کار ببرند.



آیت‌الله فاضل لنکرانی استمرار حیات انقلاب اسلامی را نیز مرهون عنایات الهی دانست و تاکید کرد: انسان وقتی حوادث اوایل انقلاب تاکنون را مرور می‌کند می‌بیند که اگر مردم و روحانیون و رهبری در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند، ولی فوق همه این موارد خدای تبارک و تعالی است و اگر به این نکته توجه داشته باشیم به جوهره اصلی انقلاب بیشتر پی می‌بریم.



عضو جامعه مدرسین تصریح کرد: اینکه امام خمینی(ره) فرمودند انقلاب ما انفجار نور بود، یعنی مشحون از عنایات و تائیدات خداوند بود.



وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس همه قدرت‌های جهان برای از بین بردن نظام اسلامی با هم متحد شدند اما این اراده خدا بود که ملت ایران در برابر این ابرقدرت‌ها به پیروزی رسید.



روح و جوهره اسلام در ولایت خلاصه می‌شود



آیت‌الله فاضل لنکرانی با تاکید بر لزوم توجه به استقامت بر ولایت اظهار داشت: چیزی که بسیار اهمیت دارد این است که روح و جوهره اسلام در ولایت خلاصه می‌شود و هر کسی که خودش را به این ولایت نزدیک کند قربش به خدا بیشتر است و هر کسی که از این محور فاصله بگیرد از خدا فاصله گرفته است.



وی با طرح این سئوال که رمز اصلی موفقیت امام در چه چیزی بود، اظهار داشت: مسئله‌ای که بعد از اعتقاد به خدا و رسول اکرم(ص) برای امام مهم بود و محوریت اصلی داشت، ولایت بود.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: امام ولایت را خوب چشید و اعتقاد به ولایت امیرالمومنین(ع) و فرزندانش با جان او عجین شده بود.



ولایت امری شعاری نیست



آیت‌الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه ولایت امری شعاری نیست، اظهار داشت: ولایت این است که اگر انسان دید دین خدا، دستور و سنت پیامبر و راه امامان در خطر است وارد صحنه شود.



وی ادامه داد: امام خودش را کاملا در محور ولایت قرار داد و اگر انسان این ویژگی را داشته باشد دنیاطلبی و سیاست بازی‌ها و حب فرزند و جاه کنار می‌رود.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به توطئه‌های نظام سلطه علیه انقلاب اسلامی و حرکت‌های الهی امام(ره) اظهار داشت: جوهره اصلی انقلاب ما ولایت است و اگر ما بر این امر استقامت داشته باشیم آینده ما کاملا واضح و روشن است.



ولایت فقیه گوشه‌ای از ولایت ائمه اطهار(ع)



این استاد حوزه با بیان اینکه تجلی ولایت ائمه معصومین(ع) به صدها دلیل در زمان غیبت در ولایت فقیه است، گفت: برای این مسئله روایات و ادله‌های مختلفی وجود دارد.



آیت‌الله فاضل لنکرانی تاکید کرد: این درست نیست که بگوئیم بعد از انقلاب برای اینکه انقلاب اسلامی ادامه پیدا کند اصلی به نام ولایت فقیه ایجاد شده است.



وی ولایت فقیه را رشحه و گوشه‌ای از ولایت ائمه معصومین(ع) دانست و تاکید کرد: اگر کسی به ولایت ائمه معصومین(ع) با تمام ابعادش توجه کند نمی‌تواند ولایت فقیه را نپذیرد چنانچه ولایت فقیه را نپذیرد اشکالات علمی و عملی فراوانی به وجود می‌آید.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) مخالفت اصلی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران را در توجه انقلاب به آرمان‌های اسلامی دانست و تاکید کرد: اگر دشمنی های دشمنان انقلاب را رصد کنیم خواهیم فهمید که محور اصلی دشمنی آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی مخالفت با مردم ما نیست.



وی گفت: اینکه در دهه اخیر دین‌ها و مکتب‌های جعلی و عرفان‌های کاذب و خرافات را وارد کردند برای این بود که جوهره اصلی انقلاب یعنی اسلام را از ما بگیرند.



اصل ولایت فقیه در قلوب مردم ریشه دوانده است



آیت‌الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه اصل ولایت در قلوب مردم ما ریشه دوانده، تصریح کرد: در سالگرد پیروزی انقلاب باید بدانیم دشمنی نظام سلطه علیه ما در چه چیزهایی است. دشمنی آنها با ما در انرژی هسته‌ای و پیشرفت‌های علمی نیست بلکه تمام دشمنی اصلی آمریکا و اسرائیل بر سر اسلام است.



وی جداکردن دلسوزان نظام از مردم را بازرترین شکل دشمنی علیه جمهوری اسلامی دانست و تاکید کرد: تمام تلاش دشمنان این است که به مردم بگویند اسلام را از عالمان دینی یاد نگیرید، بلکه خودمان همه چیز را می‌فهمیم.



این استاد حوزه تصریح کرد: گاهی در میان روحانیت افرادی را تربیت کردند تا شعارها و حرفهایی بزنند که نتیجه آن تخریب اسلام است.



وی اظهار داشت: اسلامی که امام می‌گوید این است که اگر مشاهده کرده‌اید حکم خدا را در جامعه تخریب می‌کنند به همان اندازه که سکوت کرده‌اید در آن شریک هستید.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) افزود: اسلامی که بگوید بین مردم اسرائیل با سران رژیم صهیونیستی تفاوت دارد، درست نیست. ما باید بدانیم که جوهره اصلی انقلاب ما اسلامی بوده که امام خمینی(ره) و در زمان کنونی رهبر انقلاب و مراجع بیان می‌کنند.