بدون حمایت ایران پیروزی مقاومت بر اسرائیل ممکن نبود / قدردان ایرانیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن نصرالله در سخنانی که به طور مستقیم از شبکه های مختلف عربی پخش می شد، به حجم سنگین فشارها و هجمه تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت : صدها میلیارد دلار برای حمایت مالی از جنگ علیه یک کشور اسلامی مانند ایران که در کنار مسئله فلسطین ایستاده است، هزینه شده است.

وی با هشدار درباره تلاش دشمنان برای شعله ور کردن آتش فتنه مذهبی خاطر نشان کرد : برخی کشورهای ثروتمند عربی، مبالغ هنگفتی در جنگ تحمیلی علیه ایران هزینه کردند به جای آنکه این پولها را برای ملت فلسطین صرف کنند.



نصرالله خاطر نشان کرد : اتهام وارده به ایران مبنی بر تلاش برای ترویج تشیع در جهان سنی یک اقدام شیطانی است.



وی تصریح کرد : برخی در جهان اسلام شایعه پراکنی می کنند که حزب الله برنامه ای برای ترویج مذهب شیعی میان ملت سوریه دنبال می کند که این شایعات بی پایه و اساس است.



نصرالله با اعلام حمایت حزب الله از وحدت ملی و ضرورت مشارکت تمام قشرهای مردم لبنان در روند تصمیم گیریها خاطر نشان کرد تاکید ما بر ایجاد دولت ملی در لبنان، برخاسته از اعتقاد دینی و نه نگرش سیاسی است و وابستگی دینی به اسلام یا مسیحیت مانع تشکیل دولت وحدت ملی نمی شود.



دبیرکل حزب الله لبنان به حمایت بی منت ایران از مسائل جهان اسلام به ویژه مسئله فلسطین اشاره و تاکید کرد : اگر حمایت ایران از مقاومت به ویژه حمایت مادی نبود، پیروزی در جنگ 33 روزه بر رژیم صهیونیستی محقق نمی شد، اگر حمایت ایران نبود، مقاومت به پیروزی نمی رسید.



وی گفت : می گویند حزب الله لبنان، منافع ایران را دنبال می کند، این دروغ بزرگ است، ولی ما قدردان حمایتهای ایران هستیم، تمام اعراب و لبنانی ها که تحولات را دنبال می کنند، حتی یک نمونه برای ما مطرح کنند که ما در خدمت منافع ایران بوده ایم که قطعا نمی توانند چنین نمونه ای بیاورند، زیرا ما فقط در خدمت منافع جهان اسلام هستیم، البته روابط ما با ایران راهبردی است و در این زمینه تردیدی وجوئد ندارد.



نصرالله با تاکید بر ضرورت قدردانی تمام ملتهای مسلمان از مواضع قاطعانه جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مسائل مهم اسلامی از جمله مسئله فلسطین در خصوص تحولات منطقه گفت : رژیم اسرائیل مدعی شده است که می خواهد به تاسیسات هسته ای حمله کند که البته من آن را بعید می دانم، حتی اگر چنین اتفاقی رخ دهد، رهبران جمهوری اسلامی ایران از حزب الله چیزی نخواهند خواست، ما خودمان باید بنشینیم و بررسی کنیم که چه واکنشی باید نشان دهیم.



این بخش از سخنان نصرالله با ابراز احساسات و شعار الله اکبر حاضران در مراسم جشن میلاد پیامبر اسلام(ص) در جنوب بیروت روبرو شد.



دبیرکل حزب الله خاطر نشان کرد : رزمندگان مقاومت همه قدردان مواضع ایران هستند، همه ملتهای اسلامی باید قدردان ایران باشند، همه باید با احترام با کشور بزرگ ایران حرف بزنند، من خود همواره قدردان مواضع جمهوری اسلامی هستم.