بیانیه ای در رثای ارزش های انسانی

"ملکه" تاکنون بهترین فیلم جشنواره فجر امسال بوده است. داستان فیلم درباره یک دیده بان جنگی در آخرین روزهای دفاع مقدس است که درباره زنبورهای عسل تحقیق می کند. وی با پیدا کردن مکانی مناسب برای دیده وری بر نیروی دشمن تسلط پیدا می کند اما خاطراتی در دفترچه یادداشت دیده ور قبلی که اسکلتش در بالای برج دیده بانی وجود دارد وی را دچار تحول فکری می کند به طوری که در دادن گرا به نیروهای آتشبار ایران تمام سعی اش را می کند تا فقط تجهیزات دشمن نابود شوند و آسیبی به انسان ها نرسد. این ترحم به دشمن در شروع فیلم و نمای اول نیز دیده می شود که فرمانده ایرانی دلش نمی آید عقرب ها را زیر پایش له کند؛ موجوداتی که نمادی از دشمن هستند.

فیلم به دلیل محیط بسته دیده بانی می توانست کندی قابل ملاحظه ای را داشته باشد اما با تدبر کارگردان و استفاده خوب فیلمبردار از دوربین و انتخاب زاویه دیدهای مناسب از سویی و نمایش برخی از صحنه ها از نمای نقطه نظر دوربین ها از طرف دیگر دیدنی است و اصلا تماشاگر را خسته نمی کند. از سویی اطلاعات جزیی که شامل شخصیت پردازی و پرسش های مطروحه ذهن مخاطبان نسبت به داستان فیلم است به صورت تدریجی افشا می شوند که تشنگی تماشاگر را نسبت به دانستن اطلاعات لازم به خوبی رفع می کند. نکته جالب توجه زمان بالای فیلم نسبت به استاندارد فیلم های سینمایی است که با وجود آن مخاطب احساس کسالت نمی کند.

انتخاب هوشمندانه نام فیلم نیز نقطه عطف آغاز و پایان فیلم است که در آن درباره ملکه زنبور عسل اطلاعاتی داده می شود که مطابق آن عنوان می شود "ملکه نباید کندو را ترک کند چرا که نمی تواند به وظیفه اش عمل کند و از سویی خواهد مرد". این اطلاع وقتی که در نمای آخر سکانس پایانی دو اسکلت باقی مانده در برج دیده بانی به نمایش در می آید به خوبی در ذهن تماشاگر تداعی معانی پیدا می کند.

"ملکه" در رده سینمای دفاع مقدس قرار می گیرد اما به دلیل ساختار متفاوت آن اثری ارزشمند در رثای نوع دوستی است که در کنار نمایش حقانیت ایران در جنگ تحمیلی سعی دارد تا بیانیه ای فاقد شعارزدگی در مدح ارزش های معنوی وجود انسان باشد.

فضاسازی و شخصیت پردازی در فیلمنامه، فیلم برداری، کارگردانی، تدوین و جلوه های ویژه فیلم نمره قابل قبولی دارند و در کنار بازی های خوب بازیگران فیلم بهره وافری از بازی فوق العاده حمید آذرنگ برده است.

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عباس کریمی