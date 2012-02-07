تحلیل آخرین شرایط سوریه / هدف آمریکا و اعراب سرنگونی نظام اسد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سید حسن نصرالله در ادامه سخنان خود به تحولات سوریه اشاره کرد و در خصوص جوسازی رسانه های غربی و عربی علیه سوریه با پخش خبرهای ساختگی و بزرگنمایی اوضاع آن گفت : موضوع سوریه را خیلی بزرگنمایی کرده اند، ما می خواهیم در حد و اندازه های خودش و واقع بینانه به آن بپردازیم.در خصوص سوریه نباید احساسی برخورد کنیم، احساسی برخورد کردن در خصوص مسائل مختلف ما را به نتیجه ای نمی رساند، بلکه باید با عقلانیت برخورد کنیم و منافع ملتهای منطقه را بسنجیم.



وی افزود : همانطور که قبلا هم گفته بودم ،برخی رسانه های عرب زبان شبانه روز، مشغول سم پاشی و جوسازی علیه محور مقاومت و بازدارندگی هستند و ادعا می کنند حزب الله منطقه الزبدانی سوریه را گلوله باران می کنند که یک دروغ بزرگ است، چگونه ممکن است حزب الله دست به چنین کاری بزند، آنها هیچ مدرکی برای اثبات ادعای خود ندارند و این ادعای بی اساس را به طور بیست و چهارساعته مطرح می کنند، مدعی شده اند حزب الله در مسائل سوریه دخالت دارد و حتی برخی اعضای حزب الله کشته شده اند، اگر چنین اتفاقی رخ داده، اینها چه کسانی هستند، از کجا آمده اند در کجا می جنگند، بنابراین چنین مسائلی واقعیت ندارد، به نظر ما برخی رسانه ها در خصوص سوریه سرگرم سیاه نمایی اوضاع این کشور هستند.



وی با اشاره به هجمه سنگین رسانه ها علیه سوریه به ویژه پیش از آغاز نشست شورای امنیت گفت : دروغ پردازی پیش از نشست شورای امنیت برای ایجاد فشار روانی در جهت تصویب قطعنامه ضد سوری صورت گرفت، متاسفانه رسانه های عربی و غربی در همسویی آشکار با یکدیگر همکاری می کنند و یک هدف بیشتر ندارند و آن سرنگونی نظام سوریه است.

نصرالله افزود : دروغهایی در خصوص سوریه مطرح شد که اساسا وجود خارجی نداشته و اتفاق نیفتاده است، گفته شده نیروهای ارتش سوریه، مردم را می کشند، این رسانه ها آمارهای زیادی هم ارائه می کنند، به محض اینکه شورای امنیت می خواهد نشست برگزار کند، ادعا می کنند بیش از 100 غیر نظامی کشته شده اند، که هدف از این خبرسازی، تحریک افکارعمومی علیه سوریه است.



نصرالله با اشاره به اینکه پرداختن به مسائل سوریه بر اساس واقعیات را وظیفه خود می داند، اظهار داشت : البته ممکن است اشتباهاتی هم وجود داشته باشد، اما باید در کل به امت اسلام و سرنوشت محور مقاومت و توطئه هایی که علیه آن طراحی شده است، توجه کنیم، باید در این زمینه راهبرد داشته باشیم، زیرا بدون راهبرد، به بیراهه کشیده خواهیم شد.



دبیرکل حزب الله خاطر نشان کرد : نظام سوریه، ساختار و نهادهای خود را دارد، ارتش در خدمت نظام سوریه است، اما در رسانه ها گفته می شود برخی افسران و سربازان از ارتش جدا شده اند، این مسائل فرعی است و در این زمینه اغراق و مبالغه شده است، بخش عمده ای از مردم سوریه همچنان پشت سر نظام سوریه است، این ادعای ما نیست، تصاویر تظاهرات مردم در رسانه ها پخش می شود و مردم در حمایت از نظام خود شعار می دهند.



وی با رد ادعای دخالت یک حزب خارجی در جمع کردن طرفداران نظام سوریه و سازماندهی تظاهرات آنها تصریح کرد این مردم طرفدار نظام خود هستند، بخش قابل توجهی از مردم طرفدار نظام خود هستند، البته مخالفانی وجود دارند که بخشی از آنها مسلح هستند که نمی توانیم این مسئله را نادیده بگیریم.



نصرالله گفت : مسئله ای که وجود دارد این است که درگیریهای مسلح در سوریه وجود دارد و بخش عمده ای از سوریه زندگی آرام جریان دارد و ناامنی وجود ندارد.



وی تصریح کرد : نباید دیدگاه آمریکا را درباره سوریه داشته باشیم، آمریکایی ها سرنگونی نظام سوریه را دنبال می کنند و در این زمینه شکی نیست، چند هفته پیش، یک کارمند وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تحلیلی ارائه کرده بود که در نوع خودش جالب بود، در تحلیلی آورده بود، ادعا کرده بود نظام بشار اسد و حزب الله و کشورهای دیگر مشغول کشتار مردم هستند، این دروغ است، چرا ما باید دست به چنین کاری بزنیم، نظام سوریه یک نظام باثبات است و شرایط سیاسی خوبی دارد، ارتش آن قدرتمند است و سرگرم مبارزه با گروههای تروریستی است.



به گفته نصرالله ، آمریکایی ها عزم خود را برای سرنگونی نظام سوریه جزم کرده اند، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی منطقه هم در این راستا حرکت می کنند.



وی افزود : موضوعی که آنها دنبال می کنند، سرنگونی نظام سوریه است، مرحله دشواری است، البته نظام سوریه، دوستانی هم مانند روسیه، چین و ایران دارد که در کنار سوریه هستند، دلیلش این است که آنها می دانند که آمریکا چه برنامه ای برای منطقه دارد، در حالی که برخی افراد کم اطلاع هستند که فکر می کنند مسئله سوریه، صرفا یک مسئله حقوق بشری است.



نصرالله به دستاوردهای ملتهای تونس، مصر و لیبی در پی سرنگونی رژیمهای دیکتاتوری و وابسته در این کشورها اشاره کرد و گفت : اکنون در شرایط کنونی و با توجه به شرایط سیاسی، این کشورها در موضوع فلسطین و مسئله رژیم صهیونیستی، مواضع شفافی ندارند.



وی خاطر نشان کرد : آنچه آمریکا و رژیم صهیونیستی می خواهند، سرنگونی نظام سوریه است، آنها گمان می کنند اگر نظام سوریه نباشد، می توانند مقاومت را در فلسطین و لبنان ریشه کن کنند.



نصرالله گفت : نکته دیگر بحث اصلاحات در سوریه است، بر اساس اطلاعاتی که من دارم، کمیته اصلاحات و کمیته بازنگری در قانون اساسی سوریه تشکیل شده است، اصلاحاتی مورد نظر این است که انحصار حزب بعث در سوریه لغو شود و دیگر احزاب امکان تاسیس داشته باشند، انتخابات ریاست جمهوری به صورت آزادانه مطرح باشد، این اصلاحات مورد تایید ما نیز هستند.



وی افزود : مسئولان سوریه و مخالفان باید این مسئله را دنبال کنند، اما وقتی به مخالفان سوریه گفته می شود بیایید مذاکره کنیم، می گویند زمان اصلاحات گذشته است، من فکر می کنم گروههای مسلح، حتی سنی ها و علوی ها و کردها را به قتل می رسانند تا مسئولیت آن را بر گردن نظام سوریه بیندازند اینها حاضر به گفتگو با نظام سوریه نیستند، در حالی که نظام سوریه آمادگی خود را برای مذاکره بدون پیش شرط اعلام کرده است، اما این گروهها می گویند ابتدا باید بشار اسد قدرت را واگذار کند، اگر این گروهها به دنبال موفقیت مذاکرات هستند باید دور میز مذاکرات بنشینند و مراقب توطئه ها و دسیسه های آمریکا و رژیمهای عربی باشند.



نصرالله گفت : اگر به جزئیات بپردازیم، به نتیجه ای نخواهیم رسید، ادامه این وضعیت به نفع ملت سوریه و ملت لبنان و ملت فلسطین و دیگر کشورها نیست، میز مذاکرات باید به صورت واقعی در سوریه تشکیل شود، و مانع ورود سلاحها و پولهایی شد که آمریکایی ها برای سرنگونی دولت سوریه هزینه می شود، چرا که آینده سوریه با این وضعیت، آینده ای تاریک و مملو از فتنه خواهد بود، این موضع شفاف ما است که اعلام کرده ایم.



وی آخرین بخش از سخنان خود را به اوضاع داخلی لبنان اختصاص داد و خاطر نشان کرد : حل و فصل بحران سیاسی در لبنان مسئولیت همه طرفهاست، تماسهای خوبی میان طرفها در جریان است، قرار نیست کابینه جدیدی در لبنان تشکیل شود، کابینه آقای میقاتی به کار خود ادامه خواهد داد، البته معنایش این نیست که دولت میقاتی، دولت حزب الله است، بلکه دولت ملی در خدمت ملت لبنان است و هدف آن بازگرداندن ثبات به لبنان است که برای ما اهمیت زیادی دارد، شرایط کنونی لبنان اینگونه نیست که به دنبال سرنگونی یک دولت باشیم، ما خالصانه با این دولت همکاری کرده ایم و امیدواریم همکاری ما ادامه داشته باشد.