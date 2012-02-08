قهرمانان ورزشی و نخبگان جوان استان مرکزی تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی از 963 مدال آور و نخبه جوان استان مرکزی در هفتمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی تجلیل شد و مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی در این مراسم از 10 برابر شدن تعداد قهرمانان و مدال آوران استان در مسابقات جهانی، بین المللی و ملی امسال نسبت به سال 84 خبر داد.

خسرو قمری افزود: استان مرکزی در بخش بانوان نیز به موفقیت ها چشمگیری داشته و مدال آوری های رنگینی را کسب کرده است.

وی افزود: توجه به زیر ساخت های ورزشی در این استان نیز به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و یکصد طرح ورزشی روستایی تاکنون در استان افتتاح شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی افزود: به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی 21 طرح ورزشی به بهره برداری رسیده است که با افتتاح آنها در مجموع سرانه ورزشی این استان به 83 صدم درصد رسیده است.

در این مراسم از شمس الدین فرهادی پدر دو شهید ورزشکار نیز تجلیل شد.