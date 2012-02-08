به گزارش خبرنگار مهر،عباس معمار‌نژاد در نشست مشترک با برخی مدیران صنعتی در منطقه ویژه سلفچگان گفت: برخی از سوداگران با سوء استفاده از خلأهای قانونی 100 کانتینر پارچه را از مقصد گمرک شهید رجایی به نقطه نامعلومی در شهریار قاچاق کردند.



وی افزود: این محموله باید با رعایت تشویقات گمرکی و پرداخت عوارض به تهران می‌رفت که این امر صورت نگرفت و به صورت غیر قانونی به شهریار برده شد.



صدور بخشنامه محدودیت ترانزیتی در راستای مصونیت اقتصادی بود



معاون وزیر اقتصاد و دارایی کشور با بیان این که این تخلف باعث شد در اوایل دی ماه بخش‌نامه‌ای را تنظیم کنیم افزود: با این اتفاق در ترانزیت داخلی با ابلاغ بخش نامه‌ای محدودیت‌هایی را ایجاد کردیم.



معمار‌نژاد با عنوان این مطلب که با ابلاغ این بخشنامه، گروه‌های متخلف به ترانزیت غیرقانونی خارجی روی آوردند، گفت: این گروه وقتی دیدند در ترانزیت داخلی با محدودیت‌هایی مواجه هستند، در اقدامی واکنشی روی به مناطق ویژه و آزاد آوردند که سبب شد در 28 دی ماه بخش‌نامه‌ای دیگر برای کنترل ترانزیت خارجی ابلاغ کنیم.



رئیس کل گمرک ایران از ایجاد محدودیت در 9 قلم کالا که مورد هدف قاچاق است خبر داد و بیان داشت: بخش نامه‌هایی که در ترانزیت خارجی تنظیم کرده‌ایم به صلاح کشور و در راستای حراست از جریان اقتصادی است.



ایجاد لیست سیاه از بازرگانان متخلف ضروری است



وی با عذر‌خواهی از صادر کنندگان متعهدی که از ابلاغ این بخشنامه متضرر شده‌اند گفت: یکی از اشکالاتی که به سیستم اقتصادی ما وارد است این است که نه دولت و نه صنعتگران و اتحادیه صنفی برای شناسایی صنعتگر و صادر کننده متعهد و متخلف مایه نمی‌گذارند و لیستی مشخص از افراد خوشنام و بدنام دربازار نداریم.



معمار‌نژاد با تأکید بر این که محدودیت‌های جاری برای افراد متخلف و قانون‌گریز است گفت: باید مکانیزمی ایجاد کنیم که افراد خوشنام از تسهیلات و مزایای اقتصادی بیشتری برخوردار شوند که این امر نوعی مبارزه با متخلف است.



درخواست ایجاد گمرک تخصصی فناوری اطلاعات در سلفچگان



معاون وزیر اقتصاد و دارایی درباره درخواست بازر‌گانان منطقه ویژه اقتصادی در مورد ایجاد گمرک تخصصی فناوری اطلاعات گفت: ایجاد یک گمرک تخصصی مستلزم وجود زمینه کافی و وجود افراد متخصصی در هر منطقه است.



وی با تأکید بر این که برای ایجاد گمرک تخصصی فناوری باید در خواست رسمی داده و به امضای کارگروه مربوطه برسد افزود: با تفاهم نامه‌ای که با مشارکت نظام صنفی رایانه‌ای کشور، ستاد مبارزه با جرایم رایانه‌ای کشور و برخی دیگر امضاء کردیم در 8 گمرک مطرح کشور حوزه فناوری اطلاعات را ایجاد کردیم.



معمار‌نژاد از لزوم ایجاد پنجره واحد تجاری در کشور خبر داد و گفت: در دنیای امروز پنجره‌های واحد تجاری حالت مجازی دارد اما در کشور‌ما حالت فیزیکی باب است که با آسیب‌هایی روبه رو است.



وی گفت: یکی از بزرگترین آسیب‌های موجود عدم استقرار نمایندگان و یا فقدان نماینده تام الاختیار است که در این زمینه نامه‌نگاری‌هایی به مسئولان ارشد هر استان داشته‌ایم تا این مشکل برطرف شود.



گمرک منطقه سلفچگان باید تقویت شود



معمار‌نژاد با تشریح مدت زمان تشریفات گمرکی بر اساس مسیر‌های متنوع موجود کشور اظهار داشت: بر اساس شبانه‌روز باید مسیر سبز 5 ساعت؛ مسیر زرد 20 ساعت، مسیر قرمز 30 ساعت طول بکشد.



رئیس کل گمرک ایران با تأکید بر این که تشریفات گمرکی باید با حد نصاب کشوری همخوانی داشته باشد گفت: ضروری است که گمرک استان قم و منطقه ویژه سلفچگان تقویت شوند که در این زمینه در صدد هستیم نیرو‌های مجرب از استان به منطقه ویژه انتقال دهیم.



معمار نژاد به طرح پیشنهادی برای کاهش عوارض گمرکی منطقه ویژه سلفچگان در نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: البته در این زمینه باید بازرگانان و صنعتگران منطقه ویژه سلفچگان پی‌گیر باشند.



معاون وزیر اقتصاد دارایی با تأکید بر این که هدف از ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تولید برای رفع نیاز‌های داخلی نیست افزود: مناطق آزاد و ویژه تنها برای ایجاد صادرات و اشتغال زایی تشکیل شده‌اند.



مناطق آزاد و ویژه اهداف نظام را تامین نکرده اند



معمار‌نژاد با ابراز تأسف از این مطلب که مناطق اقتصادی کشور بدون زیر ساخت‌های اساسی بنا شده‌اند، گفت: در کشور‌های دیگر ابتدا زیر ساخت‌های لازم برای تشکیل مناطق آزاد و ویژه فراهم می‌شود و سپس صنعتگران و بازرگانان در آنجا استقرار می‌یابند.



وی با ابراز این موضوع که ما به اشتباه می‌خواهیم با پول بخش خصوصی مناطق اقتصادی خود را تشکیل و توسعه دهیم گفت: با وجود این که در مناطق ویژه و آزاد به برخی از اهداف خود دست یافته‌ایم اما هنوز این مناطق به نقطه مطلوب خود نرسیده‌اند.