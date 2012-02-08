آیت الله ملک حسینی مردم را به حضور گسترده در راهپیمایی 22بهمن دعوت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در این پیام با اشاره به تقارن سی و سومین فجر انقلاب شکوهمند اسلامی با ایام میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق(ع) آورده است: آینده متعالی بشر، جز با تلاش و جهاد و تحمل رنجها و مصائب دست یافتنی نبود و پیامبر اعظم که صلوات خداوند بر او باد با مبارزه با طاغوتها و مستکبران و کفار و مشرکان توانست موانع را برطرف کند و با مدیریت الهی خویش جامعه ای برجسته در دنیای تاریک آن روز به پا دارد تا مدینه او الگویی برای آینده بشر و حرکت بسوی دیانت و مدنیت و رشد و رقای توحیدی انسان باشد. هدفی که بزرگ بود و مردانی بزرگ و مجاهدتی عظیم را می طلبید.

این پیام می افزاید: امام صادق (ع) میوه شجره طیبه نبویه و فرزند پاک و مطهر رسول مکرم، احیاگر بشر در دروان خویش بود که رخوت ها، سستیها، انحرافات و کژیهای دوران پس از پیامبر را برطرف ساخت و حقایق دین الهی و مفاهیم بلند قرآن را مبین کرد و منظومه علمی و فکری دین را که ره آورد حضرت ختمی مرتبت بود، روشن نمود و با عینیت بخشیدن به آن مضامین والا و بلند راه رشد انسان را هموار کرد تا بشر بداند که مسیر خود تا خدای خویش را چگونه طی کند.

در ادامه این پیام آمده است: اینک در آستانه 22 بهمن ماه قرار گرفته ایم روزی که انقلاب فرازمند اسلامی به پیروزی رسید. انقلابی که ثمره اندیشه و اراده مردی بزرگ از سلاله پاک پیامبر مکرم اسلام بود. امام خمینی رضوان الله علیه، فقیه بصیر و رجل شجاع عصر حاضر که روح غیرت و حمیت و مجاهدت اجداد پاک در وجودش موج می زد و ایمان راسخ به هدف و موفقیت داشت، با الهام از مکتب قویم تشیع به پا خواست تا شکوه و عظمت اسلام را که در چنبره رذالتها و بی عدالتی ها گرفتار آمده بود، بدان باز گرداند. مردم دیندار و ولایت مدار ایران که میراث دار عزت و شرف بوده اند به این ندا لبیک گفتند و پای به عرصه نهادند و می دانستند باید برای آن مبارزه کرد و خون داد و هر سختی و مصیبتی را به جان خرید. لبیک مردم، پاسخ آنها به ندای توحید و عدالت و فضیلت بود که از حلقوم یک فقیه بزرگ برخاسته بود.

در این پیام آمده است: انقلاب اسلامی طرحی نو برای شکستن طلسم کفر و شرک مدرن، و بنیانی جدید برای احیای مجدد بشر و مقابله با استکبار نوین بود. انقلابی که جهان را در آستانه تحولی عظیم قرار داد. اینک پس از گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب، آثار حرکت طوفنده مردم ایران را در سراسر جهان به خصوص در بلاد اسلامی مشاهده می کنیم. پرتوهای آن اکنون در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه موجب بیداری اسلامی مردم آن کشورها گردیده و تمام نقشه های مهندسی شده غرب را برای به انزوا کشاندن اسلام بی ثمر نموده و امید آنان برای تسلط و بهره برداری از منابع و ذخایر کشورهای اسلامی را به یاس مبدل ساخته است و فریاد اسلام خواهی در این ممالک جای کرنش و تذلل در برابر قدرتهای پوشالی را گرفته و طعم شیرین حضور در سرنوشت را به مردم چشانده است. تردیدی نیست که این حرکتها و قیامها که بصیرت افراد را افزایش خواهد داد، زمینه ای برای قیام موعود الهی امام زمان بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفدا و عینیت بخش اهداف رسول مکرم اسلام و اهل بیت طاهرینش است.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری در ادامه این پیام می افزاید: شرایط امروز انقلاب، کشور و جامعه ما به حساسیت سالهای اول انقلاب است. دشمنان در کمین انقلاب ما و در صدد مصادره انقلابهای جهان هستند. بی شک بیداری مردم ایران با تاسی از آرمانهای انقلاب و همت و مجاهدت مسئولان برای احیای عدالت و رفع تبعیض و رفع مشاکل، می تواند الگویی تمام عیار از ایران اسلامی به جهان عرضه کند. ایرانی که توانست الگویی برجسته در مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیست و شکستن استخوانهای استبداد و استعمار باشد و توانست مسیر توسعه و رشد همه جانبه را طی کند، باید بی دریغ و پرشتاب پا به سمت بلندای قله رفیع و مجد عظمت دینی، با اقتدار حرکت کند و بی هراس از هر تحریم و محدودیت و هر تهدید و تخریب، امیدوار به آینده ای روشن در پرتو هدایتهای رهبر معظم و بصیر انقلاب در عرصه های مختلف بدرخشد و نقطه امید برای محرومان و مظلومان جهان باشد.

همچنین در این پیام با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس نهم آمده است: مشارکت حداکثری مردم و صیانت متصدیان از آرا، می تواند باردیگر به جهان ثابت کند که مردم به پا خاسته ایران، هرگز انقلاب پاک خویش را رها نمی کنند و سرنوشت الهی و دینی خویش را خود رقم خواهند زد و همگان بدانید یک مجلس مقتدر و مسئولیت شناس می تواند با درک درست از آسیبها و تهدیدها، از تمامی استعدادها و قابلیتهای موجود نظام جمهوری اسلامی در حل معضلات استفاده کند.

آیت الله ملک حسینی در پایان این پیام از اقشار مختلف مردم کهگیلویه و بویراحمد خواسته است، همگام با ملت رشید و آگاه و قهرمان ایران در روز 22 بهمن حضور و حمایت خود را از راه امام (ره) و مقام معظم رهبری، با راهپیمایی باشکوه به جهان نشان دهند.