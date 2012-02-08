به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نشست حکایت شعر با موضوع نقد آثار سعید بیابانکی، عصر دوشنبه 17 بهمن با حضور سیدعلی موسوی گرمارودی، بهروز یاسمی، محمود کسبی و سعید بیابانکی در تالار اوستا حوزه هنری برگزار شد.

گرمارودی در این برنامه گفت: بیابانکی در میان قالب‌های شعری، در غزل و چهارپاره پیوسته، برجسته است. طنز او هم پرونده جدایی دارد چون دوشادوش این 2 قالب، موفق است. او تاکنون 5 دفتر شعر چاپ کرده است. بیابانکی در این مجموعه‌ها اغلب از همه قالب‌ها شعر دارد اما قلمرو اصلی تاخت و تازش غزل و چهارپاره‌ است و موفق‌ترین اشعارش هم که به زبان محاوره سروده شده است، در این قالب‌ها هستند. یک مثنوی هم در مجموعه آخرش «سنگچین» دارد به نام بهارخانوم که به نظر من مخاطب اصلی آن نوجوانان هستند.

این شاعر در ادامه گفت: غزل بی‌گمان پری‌زاد شعر فارسی است. گرچه بزرگانی مانند رودکی و نوابغی چون سعدی و حافظ در ارائه شوریدگی و شاعری چون مولانا در ارائه قلندروارگی و طربناکی غزل سهم مهمی دارند، اما غزل با فرم جمع و جور و دلپسند، خود به خود درباره فتوح و تعهد روح است. غزل مانند برخی از انواع و قوالب مانند مثنوی، نفس‌گیر و نفس‌بر نیست. اگر هر قالب را به عضوی از بدن تشبیه کنیم و مثنوی را دست یا پا بدانیم، رباعی را باید به لب و غزل را به قلب یا دل تشبیه کرد.

وی افزود: حتی شاعران یگانه‌ای چون سعدی و حافظ هم بیشترین نیروی خود را در غزل به کار گرفته‌اند. قسمتی از بهترین کارهای بیابانکی، غزل‌های او هستند. من هم اگر در عنفوان جوانی استادی چون خسرو احتشامی داشتم، به سراغ قالب دیگری جز غزل نمی‌رفتم. بیابانکی در شعرهایش، گام‌هایی به سمت غزل نو برداشته است. همین‌جا به مطلبی اشاره کنم که امیدوارم به گوش مسئولان برسد و آن این که برای غزل‌سرایانی مانند نوذر پرنگ مجلس یادبود برگزار کنند. اما از گونه‌های مختلف غزل، بیابانکی بیشتر عاشقانه و آیینی می‌سراید.

غزل امروز هم‌پای قالب‌های نو پیش می‌رود

موسوی گرمارودی ادامه داد: درست است که غزل یک ژانر و قالب کلاسیک است اما غزل نو، امروز دوشادوش قالب‌های نو و پویای شعر قرار دارد. امروز کسی سیمین بهبهانی را به لحاظ غزل‌هایش از شاملو جدا نمی‌داند و همه او را یک شاعر معاصر و امروزی می‌دانند. شروع سرایش غزل معاصر را باید از زمان شعرای مشروطه بدانیم. در ضمن بهزاد کرمانشاهی هم از غزل‌سرایانی است که قدرش مجهول است و این واقعا سزاوار نیست.

شاعر مجموعه «در سایه‌سار نخل ولایت» گفت: محمدعلی بهمنی می‌گوید، جسمم غزل است ولی نگاهم نیمایی است. غزل بیابانکی هم شعر به دقیقه اکنون است. او حتی در غزل‌های با محتوای آیینی‌اش هم به جای این که ما را به گذشته ببرد، پای گذشته را به امروز می‌کشد. زبان بیابانکی در غزل، زبان معیار است. آن‌قدر که وقتی برای حفظ وزن، از یک ترکیب آرکائیک استفاده می‌کند، توی ذوق می‌زند. او در غزل‌های رسمی‌اش گاهی عبارات محاوره‌ هم آورده است. اما این به دسته ملمع‌ها می‌رود و به این معنی نیست که او دارد شعر محاوره‌ای می‌گوید. ملمع در اصطلاح شعری است که اصطلاحاتی در زبانی بع غیر از زبانی که شعر با آن سروده شده، دارد.

وی گفت: بیابانکی غزل‌ها و چهارپاره‌های زیادی دارد که محاوره‌اند و بی‌نظیرند. ایرج میرزا نمونه‌هایی دارد، مثلا: «من کلنل را کلنل کرده‌ام/ در وسط معرکه ول کرده‌ام.» اما دیگر همه شعرش را با همین زبان محاوره سروده است و دیگر شعرش ملمع نیست. به این نکته توجه داشته باشیم که توفیق در شعر محدود به داشتن قریحه نیست و به هزار عامل دیگر بستگی دارد. غزل معیار روز، زبان محاوره نمی‌پذیرد. زبان غزل نه آرکائیک است نه محاوره. زبان غزل نو، زبان معیار است.

انعطاف‌پذیری غزل حیرت‌آور است

در ادامه این برنامه یاسمی گفت: من سعید بیابانکی را از سال 69 می‌شناسم. بیابانکی شعرش را کاملا از موضوعات اجتماعی سفارش می‌گیرد و رویه‌اش این نیست که بایستد تا به او سفارش بدهند. او ابایی ندارد که اولین کسی باشد که نسبت به یک واقعه اجتماعی شعر می‌گوید. یکی از کارهای اصلی بیابانکی سرودن غزل است. لازم است که اشاره کنم شکل و قالب غزل، هر روز به نوگرایی‌اش ادامه می‌دهد. غزل به قدری انعطاف دارد که حیرت‌آور است.

این منتقد گفت: اگر قیصر امین‌پور را نمادی از غزلسرایان امروزی بدانیم، شکل، بیان و ساختار غزل بیابانکی با او متفاوت است. امروز برخی از غزل‌ها را که می‌خوانی، هیچ امتیازی ندارند و در واقع چنگ‌اندازی به زبان هستند و کار شاعرشان مانند کسی است که برعکس سوار موتورسیکلت شده است. مثلا یکی از عناصر غزل، اسلوب معادله است که برخی از دوستان از آن به گونه دیگری استفاده می‌کنند.

یاسمی ادامه داد‌: یکی از شگردهای بیابانکی، بازسرایی مفاهیم قدیمی و کهن به شکل امروزی است. عین عبارت‌های قدیمی را به زبان امروزی درآوردن،‌ از هنرهای بیابانکی است. هر بار که مخاطب می‌آید باور کند که بیابانکی یک شاعر کلاسیک است، او با یک بیت این معادله را به هم می‌زند. یک مورد دیگر، وجه آیینی و دینی در شعرهای بیابانکی است. البته من نمی‌دانم چرا به این نوع شعر، آیینی می‌گویند؟ چون هر چیزی آیین خود را دارد اما نمی‌دانم چرا مذهب را به درون آیین برده‌اند و از این عبارت استفاده می‌کنند.

نگاه بیابانکی به موضوعی مانند عاشورا ایجابی است

این شاعر گفت: تا پیش از زمان دفاع مقدس، وجه مرثیه و نوحه‌سرایی در کارهای شاعران عاشورایی بسیار پررنگ بود و فقط ناصرخسرو با روحیاتش با وجه حماسی در این باره شعر گفته بود. اما جنگ موجب شد وجه دیگری از این واقعه برجسته شود و آن وجه حماسه بود. اما امروز جوانان، حوزه مضمون این ژانر را توسعه داده‌اند و یکی از این افراد بیابانکی است. او شعر عاشقانه دارد که در میانه آن جلوه‌هایی از داستان عاشورا می‌آورد. یا وسط برخی غزل‌های اجتماعی‌اش، کلمه‌ای درباره عاشورا دارد. به عنوان مثال او به واسطه یکی از کسانی که درباره عاشورا شعر گفته، مخاطب را به یاد کربلا می‌اندازد و فضایی که می‌خواهد را نشان می‌دهد. این کار او وجوه ایجابی دارد. به جای این که بخواهد دشمنان و اشقیای کربلا را در شعرش بکوبد، می‌گوید عاشورا هزار فصل طراوت به باغ مذهب ریخت. این نگاه به عاشورا، یک نگاه جدید است.

وی افزود: درباره چهارپاره‌های بیابانکی باید بگویم که این قالب در واقع حلقه واصل غزل کلاسیک و شعر جدید است. نوگرایانی که می‌خواستند شعر نیمایی بگویند و مورد اتهام و حمله واقع نشوند، به این قالب تمسک جستند. چون در این قالب، در هر بند قافیه تغییر می‌شود. به نظر من غزل روایی امروز، نتیجه چهارپاره است. اما چهارپاره‌های بیابانکی تفاوت‌های بارزی با چهارپاره‌های دیگر شاعران دارد. چهارپاره‌های او نه چهارپاره‌های رمانتیک فروغ‌اند و نه چهارپاره‌های خیلی تصویری نادرپور.

یاسمی ادامه داد: این هوشمندی نیست. این قریحه‌ای است که خداوند در ذات شاعر گذاشته است تا مانند دیگران نباشد. چهارپاره‌های بیابانکی همه لحظه‌های عادی و آنی هستند و برشی‌ از زندگی شاعرند. این چهارپاره‌ها بخش‌هایی از زندگی اجتماعی ما هستند. مضمون‌هایی که برای این قالب انتخاب شده‌اند،‌ برای غزل در نظر گرفته نمی‌شوند چون غزل قالب جدی‌تری است. چهارپاره چون مرز میان دو ساحت شعر کلاسیک و نوین است، ارتباط بیشتری با فضای عامه دارد و میان گروه‌های روشنفکری و عامه مشترک است.