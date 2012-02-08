153 طرح سرمایه گذاری خارجی در خوزستان انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عامری گلستان عصر سه شنبه در نشست با سرمایه گذاران بخش خصوصی در مجتمع پتروشیمی رازی در شهرستان ماهشهر اظهار کرد: استان خوزستان در زمینه های مختلف دارای ظرفیتهای زیادی برای سرمایه گذاری است.

وی با اشاره به مزیتهای استان خوزستان افزود: خوزستان از توانایی های بسیار بالایی برخوردار است و سالانه 12 میلیون تن محصولات کشاورزی، 30 میلیارد مترمکعب آب، 11 هزار مگاوات برق، هفت هزار مگاوات برق مصرفی، 40 میلیون تن ظرفیت بندری، 17 میلیون تن محصولات پتروشیمی، 6.8 میلیون تن محصولات فولادی و 5.5 میلیون تن سیمان که به زودی به 9.5 میلیون تن افزایش می یابد، در استان تولید می شود.



عامری گلستان افزود: خوزستان امکانات بسیاری در زمینه حمل و نقل داشته و یکی از استانهایی است که بیشترین امکانات جهانگردی را در کشور دارد به طوری که 10 درصد امکانات گردشگری ایران را خوزستان دارد همچنین 80 درصد از تولید نفت کشور در خوزستان است.



وی تصریح کرد: بر این اساس ظرفیت این استان امکان مناسبی را برای جذب سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی فراهم کرده است.



رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خوزستان با بیان اینکه از سال گذشته تا کنون 153 طرح سرمایه گذاری خارجی داشتیم، افزود: براساس برآوردهای صورت گرفته مشخص شد 43 درصد از سرمایه گذاری های خارجی با رقم 91 هزار میلیارد ریال در استان خوزستان انجام شده است.



عامری گلستان عنوان کرد: در حال حاضر 591 طرح آماده ارائه برای سرمایه گذاری داریم که از این تعداد 524 طرح توجیه اقتصادی شده اند و 132 هزار میلیارد ریال اعتبار ریالی و دو میلیارد و 242 میلیون دلار اعتبار ارزی برای اجرای آنها مورد نیاز است.



وی در بخش دیگر سخنان خود به مرکز خدمات سرمایه گذاری استان خوزستان اشاره کرد و گفت: در این مرکز تمام امکانات مورد نیاز سرمایه گذاران فراهم شده است.



معاون برنامه ریزی استان خوزستان ادامه داد: از سویی نمایندگان بخشهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری نیز در این مرکز به صورت پنجره واحد گرد آمده اند، که براین اساس نیازی نیست سرمایه گذاران برای گرفتن مجوزهای لازم به ادارات مربوطه مراجعه کنند بلکه در این مرکز تمام ملزومات سرمایه گذاری مهیا شده است.



عامری‌گلستان تصریح کرد: این مرکز با راهنمایی سرمایه گذاران، از هدر رفتن وقت آنها جلوگیری می ‌کند و طرحها به ‌صورت آماده در اختیار سرمایه‌ گذاران قرار می ‌گیرد.



وی عنوان کرد: با راه ‌اندازی این مرکز سرمایه ‌گذاران استان از سرگردانی نجات پیدا می‌ کنند و فعالیتهای سرمایه‌ گذاری با حمایت بیشتری انجام می شود.