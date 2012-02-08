جواد افهمی از نامزدهای چهارمین جشنواره داستان انقلاب به خبرنگار مهر گفت: اگر حمل به خودخواهی نباشد مطئمن بودم که رمانم جز کاندیداهای اصلی جشنواره خواهم بود و اگر برنده شوم فقط خوشحال می‌شوم و تعجب نمی‌کنم.

وی ادامه داد: سوژه نوشتن رمان «سال گرگ» از یک سال و نیم پیش در ذهنم شکل گرفت و از همان زمان شروع به نوشتن این کار کردم. داستان این رمان به حوادث قبل از انقلاب باز می‌گردد و محوریت آن سازمان مجاهدین خلق، عملکرد و تغییر ایدئولوژیک آنها بود؛ البته مثل همه رمان‌ها همراه با فراز و نشیب‌های داستانی از جمله عشق و نفرت است.

نویسنده مجموعه داستان «تاکسی سمند» در پاسخ به این پرسش که جشنواره داستان انقلاب چقدر توانسته خلا نبود داستان‌های انقلاب را پر کند، گفت: خلا در این حوزه بسیار وحشتناک است. البته این خلا در کل ادبیات ما حکمفرماست و این جشنواره به تنهایی نمی‌تواند آن را پر کند. به عبارتی باید سایر جشنواره‌ها به ویژه جشنواره‌های مستقل هم با حمایت سازمان‌های متولی در این حوزه ورود پیدا کنند. اگر این اتفاق بیفتد قطعا ادبیات انقلاب بالنده خواهد شد.

وی دلیل بخشی از این خلا را متوجه خود نویسندگان دانسته و گفت: یک دلیل عمده نداشتن داستان شاخص در حوزه انقلاب به خود ما نویسندگان و نداشتن احساس مسئولیت ما برمی گردد و این که نویسندگان در این دوره چون زمان کافی برای تمرکز و مطالعه روی تاریخ و متون دیگر را ندارند روی به نوشتن داستان‌هایی آورده‌اند که اصطلاحا کم دردسر هستند.

افهمی در پایان گفت: نویسندگان یک خط داستانی را انتخاب می‌کنند و یک ماجرای عشقی هم داخل آن می‌گذارند و ته‌مایه فلسفی‌ای هم به آن می‌دهند و این می‌شود داستان آنها.

جواد افهمی سال گذشته در سومین دوره جشنواره داستان انقلاب با رمان «خورشید بر شانه راستشان می‌تابید» توانسته بود جایزه سوم این جشنواره را در بخش رمان به خود اختصاص دهد.