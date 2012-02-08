به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری عصر روز سه شنبه در جریان بازدید خود از مجتمع پتروشیمی رازی و چند پروژه بخش خصوصی در شهرستان ماهشهر در جمع خبرنگاران گفت: استان خوزستان از استانهای با ظرفیت کشور است و برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی ظرفیت بالایی دارد.

وی با اشاره به روند سرمایه گذاری در استان خوزستان افزود: استان به لحاظ ورودی سرمایه گذران خارجی در میان سایر استانهای کشور رتبه دوم و سوم را دارد به طوری که رقم ورودی سرمایه گذاری خارجی به استان بین 600 میلیون دلار تا یک میلیارد دلار در نوسان است.



علیشیری با تاکید بر اینکه وضعیت استان در بخش سرمایه گذاری خارجی مطلوب اما رضایت بخش نیست، تصریح کرد: اگر چه روند جذب سرمایه‌گذاری در استان خوزستان مطلوب است اما ظرفیتهای این استان می طلبد که با بهره‌گیری از توان فکری و عملی نیرو‌های باهوش و متخصص این سرمایه گذاری بیشتر شود.



وی عنوان کرد: سرمایه گذاری استان نباید تنها در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی باشد بلکه ضرورت دارد پروژه های کوچک و متوسط و سایر بخشهای اقتصاد استان نیز از این موضوع بهره مند شوند.



رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه ورودی سرمایه خارجی به خوزستان در سالهای اخیر دو برابر کل بودجه عمرانی تخصیص یافته به استان بوده، ادامه داد: اگر بتوانیم این ورودی را افزایش داده و با منابع داخلی پیوست دهیم، می توانیم شاهد رشد اقتصادی استان و کشور باشیم.



علیشیری با اشاره به رشد 124 درصدی سرمایه گذاری خارجی کشور در سالهای اخیر، گفت: رقم سرمایه گذاری خارجی در سال 88 در حدود سه میلیارد دلار، در سال 89 در حدود سه میلیارد و 700 میلیون دلار و در هشت ماهه اول امسال در حدود 12 میلیارد دلار بوده است که انتظار داریم تا پایان سال این رقم افزایش یابد.



مزیت اقتصادی کشور مشوقهای سرمایه گذاری خارجی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مزیتهای نسبی اقتصادی کشور و مزیتهای قانونی شامل تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، رفتار بر پایه عدالت و تامین امنیت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی و پوششهای حمایتی و فضای کسب و کار از دلایل ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور است.



وی عنوان کرد: وجود ظرفیت بازار، وضعیت اقتصادی کشور، دسترسی به انرژی و نیروی انسانی مجرب نیز باعث می شود سرمایه گذاران خارجی، ورودی اصلی سرمایه خود را کشور جمهوری اسلامی ایران قرار دهند.



معاون وزیر اقتصادی و دارایی افزود: برنامه ریزی و تلاش ما به گونه ای خواهد بود که شرایط با سرعت، سهولت و هزینه کمتر و بهره وری بالاتر برای سرمایه گذاران خارجی فراهم شود.



وی یادآور شد: مجموعه این رفتارها بیانگر آن است که کشور ما می تواند از مکانهای خوب و مناسب سرمایه گذاری در دنیا باشد.



علیشیری با بیان اینکه تولیدات بخش عمده ای از سرمایه گذاران خارجی در کشور ما تجهیزات محور هستند، افزود: از ویژگی مهم دیگر حضور سرمایه گذاران خارجی می توان به ظرفیتهای آنان اشاره کرد که کمتر مشکل مالیاتی داشته و دفاتر مالی و حسابداری آنها کاملا شفاف است و در ردیف شرکتهای خوش حساب قرار دارند.



وی اضافه کرد: بنگاهداری حرفه ای مبتنی بر مدیریت بهره وری باید تجربه ای برای شرکتهای داخلی ما باشد تا در سایه چنین تجربیاتی خود را آرام در سطوح بین المللی مطرح سازند.



تحریمها اثری در جذب سرمایه ‌گذاری خارجی ندارد

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در خصوص تاثیر تحریمها بر روند جذب سرمایه گذاران خارجی، اظهار کرد: شناسایی پروژه های قابل عرضه بهترین روش در جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می روند و تحریمها نیز در جذب سرمایه گذاری خارجی بی تاثیر هستند.



وی عنوان کرد: اقتصاد ایران اقتصادی نیست که تحریم شود و اگرچه با استفاده از ابزارهای بی ارزش برای فشار به کشور ما محدودیت ایجاد شده اما اقصاد ایران با این ظرفیت به هیچ وجه قابل مخدوش شدن نیست.



علیشیری افزود: مشخصه تعیین کننده فعالیت های اقتصادی گیر و دارهای سیاسی نیست.



وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همچنان به رشد اقتصادی خود ادامه خواهد داد، تصریح کرد: حتی کشورهای غربی در پشت صحنه اعتراف می کنند که اینگونه تحریم ها هیچ تاثیری بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ندارد.