شركت گسترده مردم عراق درانتخابات مدعيان دمكراسي را شگفت زده خواهد كرد / ائتلاف عراق يكپارچه براي تشكيل يك نظام مذهبي تلاش نمي كند

به گزارش خبرگزاري مهر ،‌شهرستاني در گفتگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: پيش بيني مي كنم مردم عراق با شركت در انتخابات فردا همه جهانيان را شگفت زده كنند و ميزان شركت آنها حتي از كشورهاي اروپايي كه مدعي پرچمدار دمكراسي در دنيا هستند نيز بيشتر خواهد شد.



وي افزود: با اين وجود طبعيي است كه برخي مناطق عراق كه ناآرام است مردم نخواهند توانست به راحتي در پاي صندوق هاي راي حاضر شوند.



شهرستاني با رد اتهامات وارده به ليست ائتلاف عراق يكپارچه به اينكه يك ليست شيعه است، تصريح كرد: اين ليست همه طيف ها و قوميت هاي مختلف عراق را اعم از شيعه و سني وكرد و تركمن و آشوري و ديگر اقليت ها را در برگرفته است و منحصر به جريان و طيف خاصي نيست.



وي با اشاره به حضور شخصيت هاي روحاني در اين ليست تصريح كرد حضور اين شخصيت ها به علت ضرورت تدوين قانون اساسي كشور مي باشد كه به وجود كارشناسان متخصص در زمينه هاي مختلف و از جمله فقهاي علوم اسلام آشنا به احكام اسلام نياز دارد.



به گزارش مهر، شهرستاني گفت : مرجعيت به روحانيون سفارش كرده است از تصدي مراكز اجرايي خودداري كنند اما ايشان تنها با حضور آنها در ليست ائتلاف عراق يكپارچه عراق و به خاطرنياز به تدوين قانون اساسي موافقت كرد.



دانشمند هسته اي عراق و نامزد مطرح در ليست ائتلاف عراق يكپارچه تصريح كرد: ائتلاف عراق يكپارچه براي تشكيل يك نظام مذهبي تلاش نمي كند بلكه خواهان كشوري آزاد و فدرالي متحد با در نظر گرفتن ويژگي ها وتنوع قومي و ديني ونژادي درعراق است .



وي گفت : با توجه به اينكه اكثريت مردم عراق مسلمان هستند بنابراين قانون اساسي دايمي بايد اين نكته را در نظر بگيرد و از آنجا كه اسلام جايگاه ويژه اي در عراق دارد بنابراين هيچ مسلماني مايل نيست كه با عقايد او در تعارض باشد.