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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۵۹

پنجمین حمله آمریکا به وزیرستان از ابتدای 2012 / 12 نفر کشته و زخمی شدند

پنجمین حمله آمریکا به وزیرستان از ابتدای 2012 / 12 نفر کشته و زخمی شدند

رسانه های پاکستانی از کشته و زخمی شدن 12 نفر در پی پنجمین حمله آمریکا به وزیرستان شمالی از ابتدای 2012 تاکنون خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی آریا پاکستان گزارش داد که در پی حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به شمال غرب پاکستان دستکم 10 نفر کشته و دو فرد دیگر زخمی شدند.

هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا صبح امروز چهارشنبه دو موشک را به روستایی در وزیرستان شمالی شلیک کردند که بر اثر آن 12 نفر کشته و زخمی شدند که حال مجروحین وخیم گزارش شده است و احتمال افزایش آمار تلفات وجود دارد.

این حمله تنها یک روز پس از آنکه "چودری احمد مختار" وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد موضوع حملات هواپیماهای بدون سرنشین هنوز حل نشده است و پاکستان به گفتگو با آمریکا در این باره ادامه می دهد، صورت گرفت.

این حمله پنجمین حمله آمریکا به وزیرستان شمالی از ابتدای سال 2012 تاکنون بود و در پی 13 حمله به تمام نقاط پاکستان 36 نفر کشته و دهها فرد دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 1528775

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