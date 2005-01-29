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۱۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۴:۰۶

نامزد دريافت جايزه بهترين هنريپشه نقش مكمل مرد

"مورگان فريمن": نامزدي اسكار برايم غيرمنتظره نبود

"مورگان فريمن" هنرپيشه اي كه امسال براي دريافت اسكار بهترين هنرپيشه نقش مكمل مرد، براي فيلم "بچه ميليون دلاري" به رقابت مي پردازد اعلام كرد كه نامزدي اسكاربرايش غير منتظره نبوده است.

" مورگان فريمن "

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، اين هنرپيشه سياه پوست كه تا به حال سه بار نامزد دريافت تنديس طلايي شده است، دراين مورد مي گويد :"زمانيكه نامزدهاي اسكاراعلام شد، من خواب بودم  و وكيلم  براي اعلام اينكه نامزد شده ام، مرا ازخواب بيدار كرد."
اين هنرپيشه، درادامه صحبتهايش گفت :"نمي گويم كه ازاين امرهيجانزده شده ام، چرا كه اگرچنين اتفاقي نمي افتاد، تعجب مي كردم."
با اين وجود كسب اين جايزه براي "فريمن" چندان آسان نخواهد بود واوهنرپيشگاني چون"آلن الدا" براي فيلم  "خلبان"،"توماس هادن چرچ" براي فيلم "خيابانهاي يك طرفه"، "جيمي فاكس" براي فيلم "وثيقه" و"كليواوون" براي فيلم "نزديكتر" را پيش رو دارد.

کد مطلب 152878

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