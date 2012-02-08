معرفی 11 اختراع تجاری سازی شده برتر/ تقدیر از 2 طرح خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره شکوفایی و نوآوری فجر انقلاب اسلامی از 15 تا 18 بهمن ماه در مصلی امام خمینی برگزار شد.

در بخش داوری این جشنواره 214 اختراع، در بخش تجاری سازی 275 طرح و در بخش بین الملل 33 مخترع حضور یافتند ضمن آنکه در بخش نیازمندیها هزار و 500 نیازمندی از دستگاه ها و نهادهای دولتی اعلام شد.



در مراسم اختتامیه این جشنواره از 11 اختراع در بخشهای تجاری سازی و اختراعات تجاری شده معرفی و تقدیر شد.



بخش تجاری سازی

جمال الدین افضلی/سوزن نانو لوله کربنی میکروسکوپ نیروی اتمی

شمس الدین اسماعیلی/کرنش سنج ماره ای

جلال محمدی/روغن صنعتی باخ

میثم طباطبایی/نانو کیت نشخیص عامل بیماری جاروک لیمو ترش

رامین تقی زاده/ ساخت دستگاه تولید محصول دلتا اس

اسدالله اسلامی/کود فروسترن ناجی

غلامرضا کریمی/دستگاه فرز خودکار چند منظوره نجاری

محمد آسا ادیب حامی/پماد ضد سوختگی گیاهی



بخش طرحهای تجاری شده

شرکت هواکشت آریا/رشد ریشه گیاهان

شرکت یارنیکان صالح/ساخت تجهیزات مهندسی

شرکت دارپوش ایرانیان/نرم افزار تشخیص چهره



دفاتر استانی برتر بنیاد ملی نخبگان

دفتر استانی بنیان ملی نخبگان زنجان



بخش نیازمندیها

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



بخش سرمایه گذاری

شرکت سنجش فناوران خاورمیانه



بخش بین الملل

مالزی

بلاروس