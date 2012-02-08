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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۰۶

در جشنواره نوآوری صورت گرفت/

معرفی 11 اختراع تجاری سازی شده برتر/ تقدیر از 2 طرح خارجی

معرفی 11 اختراع تجاری سازی شده برتر/ تقدیر از 2 طرح خارجی

اختراعات برتر چهارمین جشنواره شکوفایی و نوآوری فجر انقلاب اسلامی با حضور وزیر بهداشت و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره شکوفایی و نوآوری فجر انقلاب اسلامی از 15 تا 18 بهمن ماه در مصلی امام خمینی برگزار شد.

در بخش داوری این جشنواره 214 اختراع، در بخش تجاری سازی 275 طرح و در بخش بین الملل 33 مخترع حضور یافتند ضمن آنکه در بخش نیازمندیها هزار و 500 نیازمندی از دستگاه ها و نهادهای دولتی اعلام شد.
 
در مراسم اختتامیه این جشنواره از 11 اختراع در بخشهای تجاری سازی و اختراعات تجاری شده معرفی و تقدیر شد.
 
بخش تجاری سازی
جمال الدین افضلی/سوزن نانو لوله کربنی میکروسکوپ نیروی اتمی
شمس الدین اسماعیلی/کرنش سنج ماره ای
جلال محمدی/روغن صنعتی باخ
میثم طباطبایی/نانو کیت نشخیص عامل بیماری جاروک لیمو ترش
رامین تقی زاده/ ساخت دستگاه تولید محصول دلتا اس
اسدالله اسلامی/کود فروسترن ناجی
غلامرضا کریمی/دستگاه فرز خودکار چند منظوره نجاری
محمد آسا ادیب حامی/پماد ضد سوختگی گیاهی
 
بخش طرحهای تجاری شده
شرکت هواکشت آریا/رشد ریشه گیاهان
شرکت یارنیکان صالح/ساخت تجهیزات مهندسی
شرکت دارپوش ایرانیان/نرم افزار تشخیص چهره
 
دفاتر استانی برتر بنیاد ملی نخبگان
دفتر استانی بنیان ملی نخبگان زنجان
 
بخش نیازمندیها
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 
بخش سرمایه گذاری
شرکت سنجش فناوران خاورمیانه
 
بخش بین الملل
مالزی
بلاروس
کد مطلب 1528780

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