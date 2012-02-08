معرفی 11 اختراع تجاری سازی شده برتر/ تقدیر از 2 طرح خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره شکوفایی و نوآوری فجر انقلاب اسلامی از 15 تا 18 بهمن ماه در مصلی امام خمینی برگزار شد.
در بخش داوری این جشنواره 214 اختراع، در بخش تجاری سازی 275 طرح و در بخش بین الملل 33 مخترع حضور یافتند ضمن آنکه در بخش نیازمندیها هزار و 500 نیازمندی از دستگاه ها و نهادهای دولتی اعلام شد.
در مراسم اختتامیه این جشنواره از 11 اختراع در بخشهای تجاری سازی و اختراعات تجاری شده معرفی و تقدیر شد.
بخش تجاری سازی
جمال الدین افضلی/سوزن نانو لوله کربنی میکروسکوپ نیروی اتمی
شمس الدین اسماعیلی/کرنش سنج ماره ای
جلال محمدی/روغن صنعتی باخ
میثم طباطبایی/نانو کیت نشخیص عامل بیماری جاروک لیمو ترش
رامین تقی زاده/ ساخت دستگاه تولید محصول دلتا اس
اسدالله اسلامی/کود فروسترن ناجی
غلامرضا کریمی/دستگاه فرز خودکار چند منظوره نجاری
محمد آسا ادیب حامی/پماد ضد سوختگی گیاهی
جمال الدین افضلی/سوزن نانو لوله کربنی میکروسکوپ نیروی اتمی
شمس الدین اسماعیلی/کرنش سنج ماره ای
جلال محمدی/روغن صنعتی باخ
میثم طباطبایی/نانو کیت نشخیص عامل بیماری جاروک لیمو ترش
رامین تقی زاده/ ساخت دستگاه تولید محصول دلتا اس
اسدالله اسلامی/کود فروسترن ناجی
غلامرضا کریمی/دستگاه فرز خودکار چند منظوره نجاری
محمد آسا ادیب حامی/پماد ضد سوختگی گیاهی
بخش طرحهای تجاری شده
شرکت هواکشت آریا/رشد ریشه گیاهان
شرکت یارنیکان صالح/ساخت تجهیزات مهندسی
شرکت دارپوش ایرانیان/نرم افزار تشخیص چهره
شرکت هواکشت آریا/رشد ریشه گیاهان
شرکت یارنیکان صالح/ساخت تجهیزات مهندسی
شرکت دارپوش ایرانیان/نرم افزار تشخیص چهره
دفاتر استانی برتر بنیاد ملی نخبگان
دفتر استانی بنیان ملی نخبگان زنجان
دفتر استانی بنیان ملی نخبگان زنجان
بخش نیازمندیها
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
بخش سرمایه گذاری
شرکت سنجش فناوران خاورمیانه
شرکت سنجش فناوران خاورمیانه
بخش بین الملل
مالزی
بلاروس
مالزی
بلاروس
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