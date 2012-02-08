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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۰۹

ابومازن:

دیگر نامزد انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان نخواهم شد

دیگر نامزد انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان نخواهم شد

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین شب گذشته اعلام کرد که وی دیگر نامزد انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، ابومازن شب گذشته اعلام کرد که وی در انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان دیگر نامزد نخواهد شد.

وی افزود: این تصمیم همیشگی است و من دیگر هیچ گاه نامزد انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین نخواهم شد.

گفتنی است جنبش های فتح و حماس درباره برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری و ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین به توافق رسیده اند اما زمان برگزاری این انتخابات هنوز مشخص نیست.

"خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و ابومازن روز دوشنبه در دوحه توافق کردند که تا زمان برگزاری انتخابات فلسطین دولت وحدت ملی موقت تشکیل شود و ریاست آن را ابومازن برعهده بگیرد.

کد مطلب 1528785

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